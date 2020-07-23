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Распространение нового коронавируса
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В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 28 980
Число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 28 980, за сутки инфекция выявлена еще у 347 человек, всего в стране умер 391 человек с... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 28 980

16:07 23.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 23 июл - РИА Новости. Число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 28 980, за сутки инфекция выявлена еще у 347 человек, всего в стране умер 391 человек с COVID-19, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 347 случаев заражения коронавирусом, 531 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 28 980 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 20 974 человек вылечились, 391 человек скончался, 7615 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в сообщении штаба.
С начала пандемии было проведено 658 782 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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