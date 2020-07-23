В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 28 980

БАКУ, 23 июл - РИА Новости. Число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 28 980, за сутки инфекция выявлена еще у 347 человек, всего в стране умер 391 человек с COVID-19, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 347 случаев заражения коронавирусом, 531 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 28 980 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 20 974 человек вылечились, 391 человек скончался, 7615 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в сообщении штаба.
С начала пандемии было проведено 658 782 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.