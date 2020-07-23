В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 28 980

"В Азербайджане выявлены еще 347 случаев заражения коронавирусом, 531 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 28 980 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 20 974 человек вылечились, 391 человек скончался, 7615 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в сообщении штаба.