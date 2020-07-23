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Захвативший автобус в Луцке извинился перед заложниками
Захвативший автобус в Луцке Максим Кривош извинился перед заложниками и отметил, что не сожалеет о содеянном. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:14
антон геращенко
владимир зеленский
захват заложников в луцке
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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антон геращенко, владимир зеленский, захват заложников в луцке, украина, в мире

Захвативший автобус в Луцке извинился перед заложниками

16:01 23.07.2020 (обновлено: 16:14 23.07.2020)
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© Фото : МВД УкраиныЗадержанный в Луцке террорист
Задержанный в Луцке террорист
© Фото : МВД Украины
Задержанный в Луцке террорист
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Захвативший автобус в Луцке Максим Кривош извинился перед заложниками и отметил, что не сожалеет о содеянном.
Луцкий районный суд в четверг избирает меру пресечения захватившему заложников в Луцке Кривошу. Прокурор просил суд арестовать Кривоша на 60 суток.
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"Я извиняюсь перед людьми (заложниками – ред.). О содеянном не жалею", - сказал Кривош во время перерыва в заседании суда. Трансляцию ведет телеканал ZIK.
Он отметил, что перед задержанием также не раз просил прощения у людей.
Во вторник дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, 23 июля ему изберут меру пресечения.
СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.
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Антон ГеращенкоВладимир ЗеленскийЗахват заложников в ЛуцкеУкраинаВ мире
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