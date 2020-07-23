В Подмосковье рассказали о ходе устной части ЕГЭ по иностранным языкам

"В Московской области прошел второй, заключительный, день сдачи устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Всего в экзамене приняли участие свыше 8 тысяч человек: более 6 тысяч выпускников – в первый день и порядка 2 тысяч – во второй. Экзамен прошел штатно", – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.