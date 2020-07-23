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В Подмосковье рассказали о ходе устной части ЕГЭ по иностранным языкам
Более 8 тысяч выпускников сдали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам в Московской области, экзамены прошли штатно, без нарушений, сообщает РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:59
единый государственный экзамен (егэ)
московская область (подмосковье)
образование - общество
общество
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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единый государственный экзамен (егэ), московская область (подмосковье), образование - общество, общество

В Подмосковье рассказали о ходе устной части ЕГЭ по иностранным языкам

15:59 23.07.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 8 тысяч выпускников сдали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам в Московской области, экзамены прошли штатно, без нарушений, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минобразования.
Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошла в регионе 20 июля.
"В Московской области прошел второй, заключительный, день сдачи устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Всего в экзамене приняли участие свыше 8 тысяч человек: более 6 тысяч выпускников – в первый день и порядка 2 тысяч – во второй. Экзамен прошел штатно", – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Она отметила, что за два дня в регионе задействовали 206 пунктов проведения ЕГЭ. Больше всего экзаменуемых сдавали английский, французский и немецкий языки, рассказала она.
Итоги экзаменов станут известны до 2 августа, добавила министр.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Московская область (Подмосковье)Образование - ОбществоОбщество
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