Российский посол оценил состояние политических отношений с Британией

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Политические отношения Политические отношения Москвы Лондона находятся на уровне замораживания или близко к тому, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин

"Отношения в последнее время были достаточно трудными, но они не сводятся к политике. Политические отношения действительно, я бы сказал, на уровне замораживания или близко к тому", - сказал Келин в интервью изданию РБК.

Он отметил, что в области экономических, культурных, научных и других связей заморозки никакой нет. По его словам, по этим направлениям между странами шли созидательные инициативы, пока не наступил период пандемии коронавируса, который повлиял на все.

"По мере ослабления ограничений, я так думаю, будут и определенные возобновления в этих областях отношений", - считает Келин.

"Политические отношения — это совсем другое. Здесь Лондон, а не мы, настаивает на том, чтобы они были в состоянии, близком к заморозке", - сказал он.

Дипломат добавил, что опубликованный ранее доклад комитета британского парламента по разведке о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику - сигнал крайне негативный.

"Получается, что Лондон не готов к тому, чтобы возобновлять отношения. Это парламентский доклад, но мы учитываем и контекст", - сказал Келин.

Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Из документа следует, что британские парламентарии считают заслуживающими доверия заявления о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии 2014 года, однако не располагают доказательствами.