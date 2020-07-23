Российский посол оценил состояние политических отношений с Британией

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Политические отношения Москвы и Лондона находятся на уровне замораживания или близко к тому, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Отношения в последнее время были достаточно трудными, но они не сводятся к политике. Политические отношения действительно, я бы сказал, на уровне замораживания или близко к тому", - сказал Келин в интервью изданию РБК.
Он отметил, что в области экономических, культурных, научных и других связей заморозки никакой нет. По его словам, по этим направлениям между странами шли созидательные инициативы, пока не наступил период пандемии коронавируса, который повлиял на все.
"По мере ослабления ограничений, я так думаю, будут и определенные возобновления в этих областях отношений", - считает Келин.
"Политические отношения — это совсем другое. Здесь Лондон, а не мы, настаивает на том, чтобы они были в состоянии, близком к заморозке", - сказал он.
Дипломат добавил, что опубликованный ранее доклад комитета британского парламента по разведке о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику - сигнал крайне негативный.
"Получается, что Лондон не готов к тому, чтобы возобновлять отношения. Это парламентский доклад, но мы учитываем и контекст", - сказал Келин.
Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Из документа следует, что британские парламентарии считают заслуживающими доверия заявления о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии 2014 года, однако не располагают доказательствами.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.