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Распространение нового коронавируса
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На Сахалине рассказали о новых случаях COVID-19
Общее число зараженных COVID-19 в Сахалинской области достигло 2116, за последние сутки выявлены еще 65 инфицированных, сообщил в четверг губернатор региона... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
валерий лимаренко
сахалинская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, валерий лимаренко, сахалинская область

На Сахалине рассказали о новых случаях COVID-19

15:56 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июл – РИА Новости. Общее число зараженных COVID-19 в Сахалинской области достигло 2116, за последние сутки выявлены еще 65 инфицированных, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко.
"COVID-19. В Сахалинской области +60 случаев... Итого на 23 июля в Сахалинской области 2116 случаев заболевания, 954 человека выписано с выздоровлением, 1162 проходят лечение", - написал глава региона в официальном Telegram-канале.
На 22 июля в области был официально подтвержден 2051 случай заболевания коронавирусом.
По информации регионального оперштаба, за последние сутки 35 случаев коронавирусной инфекции подтверждены у обратившихся по поводу ОРВИ, 30 человек заразились от ранее заболевших, выписаны 25 пациентов.
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Власти региона ужесточили наказание для нарушителей масочного режима, с 16 июля за отсутствие средств защиты при посещении магазинов и других публичных мест, а также мероприятий людей могут оштрафовать на 30 тысяч рублей, а организации — до 300 тысяч рублей.
Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.
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Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности, остров открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.
Летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией на островах нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВалерий ЛимаренкоСахалинская область
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