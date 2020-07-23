На Сахалине рассказали о новых случаях COVID-19

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июл – РИА Новости. Общее число зараженных COVID-19 в Общее число зараженных COVID-19 в Сахалинской области достигло 2116, за последние сутки выявлены еще 65 инфицированных, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко

"COVID-19. В Сахалинской области +60 случаев... Итого на 23 июля в Сахалинской области 2116 случаев заболевания, 954 человека выписано с выздоровлением, 1162 проходят лечение", - написал глава региона в официальном Telegram-канале.

На 22 июля в области был официально подтвержден 2051 случай заболевания коронавирусом.

По информации регионального оперштаба, за последние сутки 35 случаев коронавирусной инфекции подтверждены у обратившихся по поводу ОРВИ, 30 человек заразились от ранее заболевших, выписаны 25 пациентов.

Власти региона ужесточили наказание для нарушителей масочного режима, с 16 июля за отсутствие средств защиты при посещении магазинов и других публичных мест, а также мероприятий людей могут оштрафовать на 30 тысяч рублей, а организации — до 300 тысяч рублей.

Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.

Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности, остров открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.

Летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией на островах нет.