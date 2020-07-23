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Распространение нового коронавируса
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В Швеции число заразившихся коронавирусом достигло 78,7 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции достигло 78,7 тысячи, число умерших - 5,6 тысячи, сообщил в ходе пресс-конференции в четверг главный... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:56
распространение нового коронавируса
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, швеция, в мире

В Швеции число заразившихся коронавирусом достигло 78,7 тысячи

15:56 23.07.2020
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CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 23 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции достигло 78,7 тысячи, число умерших - 5,6 тысячи, сообщил в ходе пресс-конференции в четверг главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
В четверг стало известно о 9 новых летальных исходах, связанных с заражением коронавирусом. По данным, ранее приведенным Агентством здравоохранения, смертность находится на уровне 10 человек в день.
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"В Швеции значительно сократилось число тяжелых случаев заболевания COVID-19. Различные показатели свидетельствуют о том, что наблюдается позитивный тренд в развитии пандемии", - прокомментировал Тегнелл данные статистики.
По словам Тегнелла, в настоящее время эпидемиологи изучают, как могут развиваться события осенью, - они не исключают второй волны эпидемии. Запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек и рекомендация выдерживать социальную дистанцию остаются в силе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗШвецияВ мире
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