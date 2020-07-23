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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20200723/1574801187.html
На Ямале школы искусств получили почти сто новых музыкальных инструментов
Девяносто новых музыкальных инструментов поступило в школы искусств Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:55
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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353
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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, новый уренгой, салехард, образование - общество, общество

На Ямале школы искусств получили почти сто новых музыкальных инструментов

15:55 23.07.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВ музыкальной школе
В музыкальной школе
© РИА Новости / Константин Чалабов
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В музыкальной школе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Девяносто новых музыкальных инструментов поступило в школы искусств Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.
"В детские школы искусств округа поступают новые музыкальные инструменты. В настоящее время уже привезено 90 единиц из 218 запланированных", - говорится в сообщении.
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Задачу обновить музыкальные инструменты поставил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел в округе.
"Для наших ребят постарались подобрать самые современные инструменты с наиболее насыщенным и качественным звуком. Важно раскрывать способности каждого ребенка, в какой бы плоскости они не лежали. Этому посвящен отдельный национальный проект в области образования. В ближайшие годы будем продолжать активно работать над тем, чтобы у каждого ребенка была возможность проявить себя – как в музыке, так и других направлениях", - написал глава региона в своих социальных сетях.
Так, в новоуренгойские школы искусств уже поступили новые пианино и рояли, концертный ксилофон. В школы искусств города Муравленко – акустические и цифровые пианино, ожидается поступление маримбы струнно-смычковых, деревянных духовых и медных духовых инструментов. Накануне поступил рояль. На этой неделе в школу искусств Ноябрьска привезли акустические и цифровые пианино, рояль, гитары, музыкальную литературу и нотные издания, уточняют власти.
К новому учебному году в рамках нацпроекта в школы искусств округа поступят ксилофоны, маримбы, акустические фортепиано, рояли, электрофицированные гитары, виолончели, баритоны, тубы, комплект для духового оркестра и многое другое.
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В 2020 году в рамках региональной составляющей национального проекта "Культура" нацпроекта "Культурная среда" новыми музыкальными инструментами и оборудованием будет оснащено 12 детских школ искусств в Салехарде, Муравленко, Новом Уренгое, Ноябрьске, а также в Надымском и Пуровском районах. Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета.
В округе функционирует 29 организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых обучаются 12 848 детей, отмечает пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалНовый УренгойСалехардОбразование - ОбществоОбщество
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