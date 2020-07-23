На Ямале школы искусств получили почти сто новых музыкальных инструментов

"Для наших ребят постарались подобрать самые современные инструменты с наиболее насыщенным и качественным звуком. Важно раскрывать способности каждого ребенка, в какой бы плоскости они не лежали. Этому посвящен отдельный национальный проект в области образования. В ближайшие годы будем продолжать активно работать над тем, чтобы у каждого ребенка была возможность проявить себя – как в музыке, так и других направлениях", - написал глава региона в своих социальных сетях.