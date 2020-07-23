Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фон экология 2
Экология
https://ria.ru/20200723/1574801138.html
С Эльбруса запустили зонд в стратосферу
Участники экспедиции на Эльбрус успешно запустили с поляны Эммануэля стратосферный зонд для получения метеоданных, об этом сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:55
экология
эльбрус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574798011_0:1:1025:577_1400x0_80_0_0_2d7235ccc9e1e34c7cf475e80cdc0e35.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573138125.html
эльбрус
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574798011_0:1:1025:577_1400x0_80_0_0_2d7235ccc9e1e34c7cf475e80cdc0e35.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574798011_79:0:850:578_1400x0_80_0_0_047ea324b7cdec2565d1a3d58e3ad67c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574798011_144:0:722:578_1400x0_80_0_0_0bb6c0ce9bdbdfed4e594cbd9be003f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльбрус

С Эльбруса запустили зонд в стратосферу

15:55 23.07.2020
119
© Фотографии предоставлены Центром содействия экспедиционной деятельностиЗапуск зонда с Поляны Эммануэля
Запуск зонда с Поляны Эммануэля
© Фотографии предоставлены Центром содействия экспедиционной деятельности
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Участники экспедиции на Эльбрус успешно запустили с поляны Эммануэля стратосферный зонд для получения метеоданных, об этом сообщается в пресс-релизе организаторов. На зонде было закреплено несколько видеокамер, экспериментальный полетный контроллер, управляющий высотой полета и собирающий данные о температуре, давлении, направлении и скорости ветров на протяжении полета.
"Полученные данные позволят прогнозировать траектории полетов в этом районе для сбора данных и проведении физических и биологических экспериментов. Полученные уникальные кадры пролета зонда от подножия северного склона Эльбруса до Нальчика будут переданы правительству Кабардино-Балкарской Республики и национальному парку "Приэльбрусье", – сообщили организаторы.
Неизвестный объект шарообразной формы, появившийся в небе на северо-востоке Японии
18 июня, 16:47
Завис над городом. Испуганные японцы сняли на видео НЛО с пропеллером
Зонд был запущен 22 июля, он находился в воздухе 3 часа. Аппарат пролетел 170 км достигнув высоты 34 км, а затем приземлился на кукурузном поле в районе села Малка Зольского района Кабардино-Балкарской Республики.
Далее участники экспедиции планируют подняться на высоту 3800 м над уровнем моря, где займутся поиском места штурмового лагеря экспедиции генерала Эммануэля 1829 года и сбором данных.
200001
Обсудить 0
ЭкологияЭльбрус
Рекомендуем
Ракета Чанчжэн-5 с зондом Тяньвэнь-1 Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань
Китай успешно запустил зонд для изучения Марса
Ракета Чанчжэн-5 в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань
В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса
Кадры спецоперации ФСБ по задержанию группы исламистов
ФСБ показала видео задержания группы исламистов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, что хотел поступать в мединститут
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Кадр из трейлера сериала Биохакеры
Студентка узнает о страшной научной тайне в трейлере сериала "Биохакеры"
Хакер за компьютером
В России активизировались продвинутые хакеры из КНДР
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков прокомментировал британский доклад о "вмешательстве" России
Багаж туристов в аэропорту
Ростуризм назвал суммы кешбэков за поездки по стране беспрецедентными
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции
В детском саду
В Архангельской области проверят детсад, где мальчиков одевали в платья
Сотрудник ФСБ
ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах
Форма для изготовления ювелирных украшений, найденная в кантоне Граубюнден в Швейцарии
Археологи обнаружили в Швейцарии матрицу возрастом в тысячу лет
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко допустила уход нескольких сенаторов из Совфеда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния