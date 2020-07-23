https://ria.ru/20200723/1574801138.html
С Эльбруса запустили зонд в стратосферу
Участники экспедиции на Эльбрус успешно запустили с поляны Эммануэля стратосферный зонд для получения метеоданных, об этом сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:55
2020-07-23T15:55
экология
эльбрус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574798011_0:1:1025:577_1400x0_80_0_0_2d7235ccc9e1e34c7cf475e80cdc0e35.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573138125.html
эльбрус
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574798011_0:1:1025:577_1400x0_80_0_0_2d7235ccc9e1e34c7cf475e80cdc0e35.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574798011_79:0:850:578_1400x0_80_0_0_047ea324b7cdec2565d1a3d58e3ad67c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574798011_144:0:722:578_1400x0_80_0_0_0bb6c0ce9bdbdfed4e594cbd9be003f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрус
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Участники экспедиции на Эльбрус успешно запустили с поляны Эммануэля стратосферный зонд для получения метеоданных, об этом сообщается в пресс-релизе организаторов. На зонде было закреплено несколько видеокамер, экспериментальный полетный контроллер, управляющий высотой полета и собирающий данные о температуре, давлении, направлении и скорости ветров на протяжении полета.
"Полученные данные позволят прогнозировать траектории полетов в этом районе для сбора данных и проведении физических и биологических экспериментов. Полученные уникальные кадры пролета зонда от подножия северного склона Эльбруса до Нальчика будут переданы правительству Кабардино-Балкарской Республики и национальному парку "Приэльбрусье", – сообщили организаторы.
Зонд был запущен 22 июля, он находился в воздухе 3 часа. Аппарат пролетел 170 км достигнув высоты 34 км, а затем приземлился на кукурузном поле в районе села Малка Зольского района Кабардино-Балкарской Республики.
Далее участники экспедиции планируют подняться на высоту 3800 м над уровнем моря, где займутся поиском места штурмового лагеря экспедиции генерала Эммануэля 1829 года и сбором данных.