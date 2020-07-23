С Эльбруса запустили зонд в стратосферу

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Участники экспедиции на Эльбрус успешно запустили с поляны Эммануэля стратосферный зонд для получения метеоданных, об этом сообщается в пресс-релизе организаторов. На зонде было закреплено несколько видеокамер, экспериментальный полетный контроллер, управляющий высотой полета и собирающий данные о температуре, давлении, направлении и скорости ветров на протяжении полета.

"Полученные данные позволят прогнозировать траектории полетов в этом районе для сбора данных и проведении физических и биологических экспериментов. Полученные уникальные кадры пролета зонда от подножия северного склона Эльбруса до Нальчика будут переданы правительству Кабардино-Балкарской Республики и национальному парку "Приэльбрусье", – сообщили организаторы.

Зонд был запущен 22 июля, он находился в воздухе 3 часа. Аппарат пролетел 170 км достигнув высоты 34 км, а затем приземлился на кукурузном поле в районе села Малка Зольского района Кабардино-Балкарской Республики.