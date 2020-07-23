Псковские власти скорректируют схему выплат медикам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Администрация Администрация Псковской области скорректирует систему выплат медикам в связи с возвратом большинства медучреждений, где лечились пациенты с коронавирусом, к штатной работе, сообщил губернатор Михаил Ведерников

"Пик остается позади, и с понедельника, как и в начале противодействия пандемии, с COVID-пациентами будет работать только городская больница в Пскове … Другие медучреждения… планово будут переходить к своему обычному режиму работы", - сказал он на селекторном совещании с медиками, которое транслируется Псковским агентством информации.

"В связи с этим пора принять и следующее решение - корректировку систем доплат за работу с коронавирусными больными… Конечно, это не касается тех, кто работает в красной зоне, не коснется бригад скорой помощи, которые выезжают на COVID-вызовы. Риски этих специалистов и дальше будут справедливо компенсироваться. Что касается плановой работы, она должна возобновляться в интересах жителей региона как можно скорее", - добавил Ведерников.

По его словам, ежемесячные затраты Псковской области на доплаты медработникам за счет регионального бюджета составляют около 100 миллионов рублей. "Мы бы рады оставить эти меры финансовой поддержки, но в таком объеме у нас просто не хватит никаких ресурсов", - признался губернатор.

Говоря о ситуации в регионе, он отметил, что эпидобстановка улучшается в течение последнего месяца. При этом, по оценке Ведерникова, угроза распространения коронавирусной инфекции не миновала, о чем свидетельствует небольшой прирост числа заболевших в последние три дня, а также два новых очага, выявленные в Псковской областной клинической больнице, где за четыре дня подтверждено 10 случаев COVID-19.

"Торопиться с выходом на третий этап снятия ограничений в настоящий момент пока не нужно.., но… мы по-прежнему рассчитываем, что к предметному обсуждению третьего этапа перейдем уже на следующей неделе", - заключил губернатор Псковской области.

По данным оперштаба региона, на четверг в Псковской области подтверждено 3534 случая коронавируса, прирост за сутки составил 48 случаев. Выздоровели 2278 человек, скончались - 48.