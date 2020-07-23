Ростуризм назвал суммы кешбэков за поездки по стране беспрецедентными

"К примеру, если семья из четырех человек (двое взрослых и двое детей) купит тур на неделю за 75 тысяч рублей, то они получат возврат в размере 15 тысяч рублей. Это практически 20% стоимости тура, и мы рассчитываем, что для очень многих жителей нашей страны такие специальные условия станут отличным подспорьем в принятии решения как о семейном отдыхе, так и об индивидуальном путешествии", - сказала Догузова на брифинге.