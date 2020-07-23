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Ростуризм назвал суммы кешбэков за поездки по стране беспрецедентными
Суммы кешбэков, которые государство будет предоставлять россиянам в 2020 году за путешествия по России в рамках программы стимулирования спроса, являются... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:27
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353
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Ростуризм назвал суммы кешбэков за поездки по стране беспрецедентными

15:50 23.07.2020 (обновлено: 19:27 23.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБагаж туристов в аэропорту
Багаж туристов в аэропорту
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Багаж туристов в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Суммы кешбэков, которые государство будет предоставлять россиянам в 2020 году за путешествия по России в рамках программы стимулирования спроса, являются беспрецедентными и не имеют аналогов в мире, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Ранее, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство решило выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Сумма возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
22 июля, 12:43Туризм
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
"К примеру, если семья из четырех человек (двое взрослых и двое детей) купит тур на неделю за 75 тысяч рублей, то они получат возврат в размере 15 тысяч рублей. Это практически 20% стоимости тура, и мы рассчитываем, что для очень многих жителей нашей страны такие специальные условия станут отличным подспорьем в принятии решения как о семейном отдыхе, так и об индивидуальном путешествии", - сказала Догузова на брифинге.
"Подобные программы существуют в ряде стран, которые активно развивают туризм в целом и внутренний туризм, но такие суммы возвратов (какие предлагают в России) являются беспрецедентными. На данный момент аналогов такой программе в мире нет", - заявила глава ведомства.
Для получения государственных средств нужно выполнить условия: путевка должна стоить от 25 тысяч рублей, ее надо купить у туроператора по внутреннему туризму, включенного в реестр, или напрямую у отеля через национальную платежную систему "МИР", а длительность тура должна составлять не менее пяти ночей.
Города России. Пятигорск
22 июля, 14:04Сказано в эфире
Как скажется новая мера на турпотоке по России? Мнение экспертаПравительство вернет туристам до 15 тысяч рублей за отдых в России. В эфире радио Sputnik член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян прокомментировал эту меру.
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ТуризмКоронавирус в Россиикуда поехатькуда поехать в выходныеАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)МоскваТуризмЗарина ДогузоваНовости - ТуризмМихаил МишустинГосдума РФОбщество
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