https://ria.ru/20200723/1574800431.html
В Липецкой области начался сбор яблок
Лебедянские садоводы первыми в Липецкой области приступили к сбору ранних сортов яблок, в этом году они планируют собрать 50 тысяч тонн плодов, сообщил глава... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:49
2020-07-23T15:49
липецкая область
липецкая область
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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липецкая область, экономика
ЛИПЕЦК, 23 июл - РИА Новости.
Лебедянские садоводы первыми в Липецкой области
приступили к сбору ранних сортов яблок, в этом году они планируют собрать 50 тысяч тонн плодов, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Он добавил, что на реализацию планируется направить 10 тысяч тонн яблок, остальные 40 тысяч тонн аграрии заложат в специализированные холодильники на длительное хранение.
"Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством. Садоводство – один из приоритетов областной программы импортозамещения", – отметил Артамонов.
В Липецкой области работают более 10 садоводческих хозяйств. Самые крупные из них расположены в Лебедянском районе.В среднем за год хозяйства региона производят от 40 до 63 тысяч тонн яблок, занимая лидирующие позиции в Центральном федеральном округе. Плоды в области выращивают как для потребления в свежем виде, так и для переработки.
Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, по качеству и сортовому разнообразию яблоки, выращенные в Липецкой области, не уступают импортным, а по некоторым аспектам превосходят их.