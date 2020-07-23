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Липецкая область
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В Липецкой области начался сбор яблок
Лебедянские садоводы первыми в Липецкой области приступили к сбору ранних сортов яблок, в этом году они планируют собрать 50 тысяч тонн плодов, сообщил глава... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:49
липецкая область
липецкая область
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липецкая область, экономика

В Липецкой области начался сбор яблок

15:49 23.07.2020
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© Depositphotos / vvvitaКорзина с красными яблоками
Корзина с красными яблоками
© Depositphotos / vvvita
ЛИПЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Лебедянские садоводы первыми в Липецкой области приступили к сбору ранних сортов яблок, в этом году они планируют собрать 50 тысяч тонн плодов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он добавил, что на реализацию планируется направить 10 тысяч тонн яблок, остальные 40 тысяч тонн аграрии заложат в специализированные холодильники на длительное хранение.
"Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством. Садоводство – один из приоритетов областной программы импортозамещения", – отметил Артамонов.
В Липецкой области работают более 10 садоводческих хозяйств. Самые крупные из них расположены в Лебедянском районе.В среднем за год хозяйства региона производят от 40 до 63 тысяч тонн яблок, занимая лидирующие позиции в Центральном федеральном округе. Плоды в области выращивают как для потребления в свежем виде, так и для переработки.
Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, по качеству и сортовому разнообразию яблоки, выращенные в Липецкой области, не уступают импортным, а по некоторым аспектам превосходят их.
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