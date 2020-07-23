В Липецкой области начался сбор яблок

Он добавил, что на реализацию планируется направить 10 тысяч тонн яблок, остальные 40 тысяч тонн аграрии заложат в специализированные холодильники на длительное хранение.

"Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством. Садоводство – один из приоритетов областной программы импортозамещения", – отметил Артамонов.

В Липецкой области работают более 10 садоводческих хозяйств. Самые крупные из них расположены в Лебедянском районе.В среднем за год хозяйства региона производят от 40 до 63 тысяч тонн яблок, занимая лидирующие позиции в Центральном федеральном округе. Плоды в области выращивают как для потребления в свежем виде, так и для переработки.