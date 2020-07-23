https://ria.ru/20200723/1574800182.html
В Невинномысске загорелась кровля завода по производству масла
Кровля завода по производству масла загорелась на площади 500 квадратных метров в Невинномысске Ставропольского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:46
2020-07-23T15:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
невинномысск
ставропольский край
происшествия
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невинномысск
ставропольский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), невинномысск, ставропольский край, происшествия