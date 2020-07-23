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В Невинномысске загорелась кровля завода по производству масла
Кровля завода по производству масла загорелась на площади 500 квадратных метров в Невинномысске Ставропольского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
невинномысск
ставропольский край
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), невинномысск, ставропольский край, происшествия

В Невинномысске загорелась кровля завода по производству масла

15:46 23.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Кровля завода по производству масла загорелась на площади 500 квадратных метров в Невинномысске Ставропольского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 14.50 поступило сообщение о пожаре в здании Невинномысского маслоэкстракционного завода по адресу: улица Гагарина, дом 60. Происходит открытое горение рубероидной кровли, по предварительной информации, на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о пострадавших или погибших пока не поступала. К ликвидации пожара привлечены 45 человек и 15 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НевинномысскСтавропольский крайПроисшествия
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