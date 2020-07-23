В Невинномысске загорелась кровля завода по производству масла

"В 14.50 поступило сообщение о пожаре в здании Невинномысского маслоэкстракционного завода по адресу: улица Гагарина, дом 60. Происходит открытое горение рубероидной кровли, по предварительной информации, на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.