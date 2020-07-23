Захватчик автобуса в Луцке рассказал, что такое "День антисистемы"

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Захватчик автобуса в Луцке Максим Кривош рассказал, что означает "День антисистемы", о котором он писал в социальных сетях в день теракта.
"День антисистемы - это день правды. Это день, когда вы не обманываете сами себя, в первую очередь. Потому что каждый день мы обманываем других, и это норма в принципе. И я обманываю, я же не лучше, чем вы, я же не говорю, что я лучше. Или я святой. Я, наоборот, плохой. Я - Максим Плохой", - заявил он в зале суда, трансляцию ведет телеканал hromadske.
Во вторник дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, 23 июля ему изберут меру пресечения.
СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.