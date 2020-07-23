Захватчик автобуса в Луцке рассказал, что такое "День антисистемы"

"День антисистемы - это день правды. Это день, когда вы не обманываете сами себя, в первую очередь. Потому что каждый день мы обманываем других, и это норма в принципе. И я обманываю, я же не лучше, чем вы, я же не говорю, что я лучше. Или я святой. Я, наоборот, плохой. Я - Максим Плохой", - заявил он в зале суда, трансляцию ведет телеканал hromadske.