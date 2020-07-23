Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574799967.html
Захватчик автобуса в Луцке рассказал, что такое "День антисистемы"
Захватчик автобуса в Луцке Максим Кривош рассказал, что означает "День антисистемы", о котором он писал в социальных сетях в день теракта. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:44
захват заложников в луцке
антон геращенко
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703360_0:198:720:603_1400x0_80_0_0_7db01890378f442a3e5f0b7f9485f77f.jpg
https://ria.ru/20200722/1574710747.html
1
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703360_0:198:720:603_1400x0_80_0_0_7db01890378f442a3e5f0b7f9485f77f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703360_0:210:720:750_1400x0_80_0_0_2e63cdcf26b509ac66e8f1d81a31b81c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703360_0:171:720:891_1400x0_80_0_0_b5684edddb45377bd9f478951e9a2558.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложников в луцке, антон геращенко, владимир зеленский, украина, в мире

Захватчик автобуса в Луцке рассказал, что такое "День антисистемы"

15:44 23.07.2020
362
© Фото : МВД УкраиныЗадержанный в Луцке террорист
Задержанный в Луцке террорист
© Фото : МВД Украины
Задержанный в Луцке террорист
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Захватчик автобуса в Луцке Максим Кривош рассказал, что означает "День антисистемы", о котором он писал в социальных сетях в день теракта.

"День антисистемы - это день правды. Это день, когда вы не обманываете сами себя, в первую очередь. Потому что каждый день мы обманываем других, и это норма в принципе. И я обманываю, я же не лучше, чем вы, я же не говорю, что я лучше. Или я святой. Я, наоборот, плохой. Я - Максим Плохой", - заявил он в зале суда, трансляцию ведет телеканал hromadske.

Во вторник дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, 23 июля ему изберут меру пресечения.
СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.
Эксперты-криминалисты проводят следственные действия у автобуса в Луцке
22 июля, 13:00
В СБУ рассказали о состоянии освобожденных в Луцке заложников
550111
Обсудить 1
Захват заложников в ЛуцкеАнтон ГеращенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Евросовета отругал парламентариев, критикующих итоги саммита ЕС
Туристы с чемоданами в аэропорту
Все российские регионы поддержали программу стимулирования туризма
Задержанный в Луцке террорист
Захвативший автобус в Луцке извинился перед заложниками
Пожарный
В Невинномысске загорелась кровля завода по производству масла
Катание на гидроцикле
В Пермском крае подросток утонул во время катания на гидроцикле
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол в Британии рассказал о ситуации с делом Скрипалей
Задержанный в Луцке террорист
Переговорщик американского спецназа оценил ситуацию с луцким террористом
Амфора, обнаруженная во время проверки рыбного магазина в Аликанте
В испанском рыбном магазине нашли амфоры времен Римской империи
Железные пластины, которые могли служить генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу защитой в случае покушения, были найдены во время строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского
В цирке нашли приспособление, сделанное для безопасности Брежнева
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина
ЕС выделит Украине 1,2 миллиарда евро на борьбу с COVID-19
Здание посольства РФ в Эстонии
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
Захвативший полицейского в Полтаве отпустил заложника невредимым
Маленькая львица найденная в кальянной в Москве
Вылеченного в Челябинске львенка увезут в Танзанию
Багаж туристов в аэропорту
Ростуризм назвал суммы кешбэков за поездки по стране беспрецедентными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния