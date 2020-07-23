В Пермском крае подросток утонул во время катания на гидроцикле

В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет

В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет

"Установлено, что подросток упал в воду, что привело к его утоплению, а затем в результате полученных травм к смерти. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.