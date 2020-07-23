В Пермском крае подросток утонул во время катания на гидроцикле

ПЕРМЬ, 23 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело после того, как подросток утонул в реке Каме в Пермском крае во время катания с взрослым на гидроцикле, сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, трагический инцидент произошел 14 июля у деревни Усть-Тары Пермского района. Мужчина 38 лет решил прокатить 15-летнего мальчика на гидроцикле по реке Каме. При этом он не имел удостоверения на право управления маломерным судном, оставался на воде без спасательного жилета и не надел его на подростка. Во время движения по реке мальчик упал в воду, наглотался воды и погиб.
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"Установлено, что подросток упал в воду, что привело к его утоплению, а затем в результате полученных травм к смерти. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи для выяснения всех обстоятельств инцидента проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.