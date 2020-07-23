https://ria.ru/20200723/1574799269.html
На Украине потушили пожар в лесничестве в Луганской области
Спасатели потушили пожар в лесничестве в Луганской области, который начался после обстрела, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:37
2020-07-23T15:37
луганская область
украина
в мире
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луганская область
украина
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская область, украина, в мире