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На Украине потушили пожар в лесничестве в Луганской области
Спасатели потушили пожар в лесничестве в Луганской области, который начался после обстрела, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:37
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луганская область, украина, в мире

На Украине потушили пожар в лесничестве в Луганской области

15:37 23.07.2020
83
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПожарный на Украине
Пожарный на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Пожарный на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Спасатели потушили пожар в лесничестве в Луганской области, который начался после обстрела, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациями.
В среду пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что пожар вспыхнул на территории лесничества в Луганской области после обстрела. В четверг спасатели локализовали пожар.

"В 14.32 (совпадает с мск) 23 июля пожар сухой травы, кустарников и древесины в Трехизбенском лесничестве Новоайдарского района ликвидирован", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

На месте пожара дежурят 32 человека и девять единиц техники.
Пожарная служба Украины
14 июля, 08:51
На территории фермерского хозяйства на Украине произошел крупный пожар
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Луганская областьУкраинаВ мире
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