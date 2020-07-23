ЕС выделит Украине 1,2 миллиарда евро на борьбу с COVID-19

КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Украина и Евросоюз подписали меморандум и кредитное соглашение о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро для борьбы с коронавирусом, заявил в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Украина получит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Сегодня подписали меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.
По его словам, макрофинансовая помощь предоставляется Киеву в рамках исключительной программы, которая предусмотрена для десяти стран и направлена на преодоление последствий пандемии.
Ранее Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 17,3 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.