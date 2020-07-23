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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200723/1574799034.html
ЕС выделит Украине 1,2 миллиарда евро на борьбу с COVID-19
Украина и Евросоюз подписали меморандум и кредитное соглашение о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро для борьбы с... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:33
религия и мировоззрение
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, киев, украина, в мире

ЕС выделит Украине 1,2 миллиарда евро на борьбу с COVID-19

15:33 23.07.2020
330
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Украина и Евросоюз подписали меморандум и кредитное соглашение о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро для борьбы с коронавирусом, заявил в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Украина получит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Сегодня подписали меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.
По его словам, макрофинансовая помощь предоставляется Киеву в рамках исключительной программы, которая предусмотрена для десяти стран и направлена на преодоление последствий пандемии.
Ранее Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 17,3 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19ЕврокомиссияЕвросоюзКиевУкраинаВ мире
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