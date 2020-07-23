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Липы в московских лесопарках зацвели раньше срока
Липы на природных территориях Москвы зацвели раньше срока, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:38
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353
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60
мосприрода, москва, общество

Липы в московских лесопарках зацвели раньше срока

15:38 23.07.2020
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© Фото : Департамент Природопользования и Охраны Окружающей Среды Цветение липы в Москве
Цветение липы в Москве
© Фото : Департамент Природопользования и Охраны Окружающей Среды
Цветение липы в Москве
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Липы на природных территориях Москвы зацвели раньше срока, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" Комплекса городского хозяйства сообщают о том, что на природных территориях города зацвели липы. Цветение липы в Москве в самом разгаре, ведь в этом году оно началось чуть раньше средних сроков. Так, уже несколько недель в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" стоит нежный аромат липовых цветков", - говорится в сообщении.
В парке Кузьминки в Москве
28 февраля, 14:05
В Москве на два месяца раньше срока зацвел орешник
Отмечается, что в этом парке произрастает как местный вид липы - сердцевидная или мелколистная, так и виды лип из Южной и Западной Европы: липа европейская, липа крупнолистная, которые использовались в озеленении помещичьих усадеб начиная со времен Петра I.
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