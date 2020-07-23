В Пермском крае завели дело из-за загрязнения почвы нефтепродуктами

Установлено, что близ села Ореховая гора Чернушинского района при замене участка нефтепровода нефтепродукты пролились на почву. По предварительной оценке, размер ущерба окружающей среде превысил 4 миллиона рублей.

"Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (порча земли)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - исправительные работы на два года.