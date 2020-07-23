В Пермском крае завели дело из-за загрязнения почвы нефтепродуктами

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели из-за загрязнения почвы нефтепродуктами в Чернушинском районе Пермского края, ущерб от которого превысил 4 миллиона рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Установлено, что близ села Ореховая гора Чернушинского района при замене участка нефтепровода нефтепродукты пролились на почву. По предварительной оценке, размер ущерба окружающей среде превысил 4 миллиона рублей.
"Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (порча земли)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - исправительные работы на два года.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, добавляется в сообщении.
В четверг в региональном управлении Россельхознадзора сообщали, что ведомство обнаружило загрязнённые нефтепродуктами земли сельскохозяйственного назначения в Октябрьском районе Пермского края. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе управления, речь идет о складировании буровых отходов на участке площадью 1300 квадратных метров.