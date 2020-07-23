Саудовский король перенес операцию по удалению желчного пузыря

"Хранителю двух исламских святыней была сделана лапароскопическая операция по удалению желчного пузыря в больнице короля Фейсала, слава Всевышнему, она была успешной. Он проведет некоторое время в больнице в соответствии с планом лечения, рекомендованным командой специалистов", - отмечается в сообщении.