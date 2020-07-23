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Саудовский король перенес операцию по удалению желчного пузыря
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд перенес успешную операцию по удалению желчного пузыря, останется на некоторое время в больнице под... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:41
саудовская аравия
в мире
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саудовская аравия, в мире

Саудовский король перенес операцию по удалению желчного пузыря

15:26 23.07.2020 (обновлено: 15:41 23.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКороль Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд. Архивное фото
ДОХА, 23 июл - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд перенес успешную операцию по удалению желчного пузыря, останется на некоторое время в больнице под наблюдением врачей, сообщил в четверг МИД королевства в Twitter со ссылкой на королевскую канцелярию.
"Хранителю двух исламских святыней была сделана лапароскопическая операция по удалению желчного пузыря в больнице короля Фейсала, слава Всевышнему, она была успешной. Он проведет некоторое время в больнице в соответствии с планом лечения, рекомендованным командой специалистов", - отмечается в сообщении.
В королевской канцелярии сообщили, что король "горячо благодарит" всех подданных Саудовской Аравии, а также всех представителей иностранных государств, которые адресовали ему добрые пожелания в связи с состоянием его здоровья.
Ранее канцелярия короля Саудовской Аравии сообщила, что 84-летнего Аль Сауда положили в больницу для проведения медицинских обследований.
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