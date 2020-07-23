В Малайзии станет обязательным ношение масок в людных местах

"Министерство здравоохранения сообщает, что 50% пациентов, находящихся на домашнем карантине, не следуют стандартным процедурам… Принимая во внимание увеличение... случаев COVID-19, мы приняли решение сделать обязательным постановление (о ношении масок – ред.)", - заявил министр в ходе пресс-конференции, его слова приводит издание.