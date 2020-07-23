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В Малайзии станет обязательным ношение масок в людных местах
Власти Малайзии приняли решение ввести с 1 августа обязательное ношение масок в людных местах, сообщает издание Star со ссылкой на старшего министра по вопросам РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:04
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, воз, малайзия

В Малайзии станет обязательным ношение масок в людных местах

15:26 23.07.2020 (обновлено: 16:04 23.07.2020)
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© AP Photo / Vincent ThianМедицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия
Медицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия
© AP Photo / Vincent Thian
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Власти Малайзии приняли решение ввести с 1 августа обязательное ношение масок в людных местах, сообщает издание Star со ссылкой на старшего министра по вопросам безопасности страны Исмаила Сабри Яакоба.
"Министерство здравоохранения сообщает, что 50% пациентов, находящихся на домашнем карантине, не следуют стандартным процедурам… Принимая во внимание увеличение... случаев COVID-19, мы приняли решение сделать обязательным постановление (о ношении масок – ред.)", - заявил министр в ходе пресс-конференции, его слова приводит издание.
Тем, кто нарушит постановление властей, грозит штраф или судебное разбирательство.
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Министр отметил, что ранее власти воздерживались от введения данной меры, так как для граждан с низким уровнем дохода необходимость приобретать маски могло бы быть проблематичным с экономической точки зрения. Однако, согласно ВОЗ, четко следуя необходимым требованиям, люди могут делать маски и в домашних условиях, подчеркнул он. Министр также посоветовал гражданам не пренебрегать масочным режимом еще до вступления в силу постановления.
"Ношение масок и соблюдение социальной дистанции существенно поможет сдержать распространение COVID-19", – подчеркнул он.
Ранее Малайзия на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации повторно ввела обязательный 14-дневный карантин в гостиницах или государственных карантинных центрах для всех лиц, въезжающих в страну.
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По последним данным, в Малайзии коронавирусом заразились 8840 человек. Скончались 123 пациента с COVID-19. Число выздоровевших составляет 8574.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ВОЗМалайзия
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