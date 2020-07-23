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Британия вложит еще 100 миллионов фунтов в создание вакцины от COVID-19
Правительство Великобритании инвестирует дополнительно 100 миллионов фунтов стерлингов в мощности по производству вакцины от коронавируса, говорится в заявлении РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:25
оксфордский университет
великобритания
технологии
в мире
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великобритания
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
оксфордский университет, великобритания, технологии, в мире

Британия вложит еще 100 миллионов фунтов в создание вакцины от COVID-19

15:23 23.07.2020 (обновлено: 15:25 23.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости. Правительство Великобритании инвестирует дополнительно 100 миллионов фунтов стерлингов в мощности по производству вакцины от коронавируса, говорится в заявлении кабмина.
Ожидается, что средства будут направлены на развитие инновационного центра в графстве Эссекс, открытие которого запланировано на декабрь 2021 года.
"Центр будет иметь возможность производить миллионы доз в месяц, обеспечивая Великобритании возможность производить вакцины и современные лекарства, в том числе для возникающих заболеваний в будущем", - отмечается в сообщении.
Медики филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
21 июля, 15:18
Запад проигрывает гонку по созданию вакцины от COVID-19
Новый центр дополнит строящийся производственно-инновационный Центр в области вакцин (Vaccines Manufacturing and Innovation Centre, VMIC) в Оксфордшире, его открытие намечено на лето 2021 года. Мощности завода позволят обеспечить вакциной все население Великобритании, отметили в правительстве.
Министр по делам бизнеса Соединенного Королевства Алок Шарма отметил, что власти стараются, чтобы все жители Великобритании смогли получить прививки как только будет готова вакцина.
Ранее на этой неделе разработчики вакцины от COVID-19 из Оксфордского университета заявили, что их разработка успешно прошла первую фазу испытаний. В тестировании вакцины, получившей название ChAdOx1 nCoV-19, в период с 23 апреля по 21 мая участвовали 1077 человек. Вакцинация привела к выработке у испытуемых антител к COVID-19.
Вакцина от коронавируса
20 июля, 18:05Распространение нового коронавируса
В Британии прошел первый этап испытаний "оксфордской вакцины" от COVID-19
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Оксфордский университетВеликобританияТехнологииВ мире
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