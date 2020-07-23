Британия вложит еще 100 миллионов фунтов в создание вакцины от COVID-19

ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости. Правительство Великобритании инвестирует дополнительно 100 миллионов фунтов стерлингов в мощности по производству Правительство Великобритании инвестирует дополнительно 100 миллионов фунтов стерлингов в мощности по производству вакцины от коронавируса , говорится в заявлении кабмина.

Ожидается, что средства будут направлены на развитие инновационного центра в графстве Эссекс, открытие которого запланировано на декабрь 2021 года.

"Центр будет иметь возможность производить миллионы доз в месяц, обеспечивая Великобритании возможность производить вакцины и современные лекарства, в том числе для возникающих заболеваний в будущем", - отмечается в сообщении.

Новый центр дополнит строящийся производственно-инновационный Центр в области вакцин (Vaccines Manufacturing and Innovation Centre, VMIC) в Оксфордшире, его открытие намечено на лето 2021 года. Мощности завода позволят обеспечить вакциной все население Великобритании, отметили в правительстве.

Министр по делам бизнеса Соединенного Королевства Алок Шарма отметил, что власти стараются, чтобы все жители Великобритании смогли получить прививки как только будет готова вакцина.