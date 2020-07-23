Все российские регионы поддержали программу стимулирования туризма

"Мы приняли решение, что в проекте примут участие все регионы нашей страны. Изначально предполагалось, что мы ограничим участие регионов объёмом номерного фонда, который есть в тех или иных субъектах, но в конечном итоге решили не ограничивать предложения для наших граждан для того, чтобы у россиян было как можно больше выбора для путешествий", - сказала Догузова, выступая на брифинге.