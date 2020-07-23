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Туризм
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Все российские регионы поддержали программу стимулирования туризма
Все регионы России выразили огромное желание принять участие в программе стимулирования спроса на турпоездки по РФ в 2020 году, что стало причиной включения... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:51
туризм
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, михаил мишустин, госдума рф, общество

Все российские регионы поддержали программу стимулирования туризма

15:44 23.07.2020 (обновлено: 15:51 23.07.2020)
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© Fotolia / Brian JacksonТуристы с чемоданами в аэропорту
Туристы с чемоданами в аэропорту
© Fotolia / Brian Jackson
Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Все регионы России выразили огромное желание принять участие в программе стимулирования спроса на турпоездки по РФ в 2020 году, что стало причиной включения всех субъектов Федерации в этот проект, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Ранее, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Сумма возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
22 июля, 12:43Туризм
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Условиями получения госсредств являются: стоимость путевки от 25 тысяч рублей, покупка путевки у туроператора по внутреннему туризму, включенному в реестр, или напрямую у отеля через нацсистему "МИР", длительность тура не менее пяти ночей.
"Мы приняли решение, что в проекте примут участие все регионы нашей страны. Изначально предполагалось, что мы ограничим участие регионов объёмом номерного фонда, который есть в тех или иных субъектах, но в конечном итоге решили не ограничивать предложения для наших граждан для того, чтобы у россиян было как можно больше выбора для путешествий", - сказала Догузова, выступая на брифинге.
"С другой стороны, мы решили учесть и огромное желание всех регионов нашей страны принять участие в этом масштабном проекте. В итоге мы рассчитываем предложить до 2 миллионов самых разных путешествий по России от Калининграда до Владивостока. Сейчас мы ведём работу по формированию таких направлений, чтобы они были максимально интересными и разнообразными", - уточнила глава ведомства.
Города России. Пятигорск
22 июля, 14:04Сказано в эфире
Как скажется новая мера на турпотоке по России? Мнение экспертаПравительство вернет туристам до 15 тысяч рублей за отдых в России. В эфире радио Sputnik член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян прокомментировал эту меру.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМихаил МишустинГосдума РФОбщество
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