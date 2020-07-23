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Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Посла России в Эстонии Александра Петрова пригласили в МИД республики из-за постов о добровольном вхождении стран Балтии в СССР, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:10
урмас рейнсалу
александр петров (посол)
мид эстонии
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в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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урмас рейнсалу, александр петров (посол), мид эстонии, москва, эстония, латвия, в мире

Российского посла вызвали в МИД Эстонии

15:20 23.07.2020 (обновлено: 16:10 23.07.2020)
23410
© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
ХЕЛЬСИНКИ, 23 июл — РИА Новости. Посла России в Эстонии Александра Петрова пригласили в МИД республики из-за постов о добровольном вхождении стран Балтии в СССР, рассказали РИА Новости в дипмиссии.
По словам главы внешнеполитического ведомства Урмаса Рейнсалу, такие заявления не идут на пользу двусторонним отношениям.
"Сегодня я дал распоряжение вызвать посла <...> и выразить соответствующий протест", — сказал министр на пресс-конференции правительства, которая транслировалась в Facebook.
Он также отметил, что российские коллеги неоднократно говорили, что Латвия, Литва и Эстония были с СССР по взаимному согласию.
"Я полностью отвергаю это заявление. Оно не отвечает историческим фактам", — подчеркнул Рейнсалу.
В российском посольстве подтвердили РИА Новости, что Петрова вызвали в МИД.
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В четверг посольство в Таллине опубликовало комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с 80-летием вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР. В нем говорилось, что позиция Москвы по этому вопросу хорошо известна и базируется на объективном учете исторических реалий того времени и выверенных оценках данных событий с опорой на архивные документы и факты.
"В условиях реальной угрозы использования Прибалтики как плацдарма фашистской Германии для нападения на СССР Москва в июне 1940 года была вынуждена осуществить ввод в Латвию, Литву и Эстонию дополнительных войск (к уже размещенным там контингентам по двусторонним пактам о взаимопомощи 1939 года). Этот шаг, предпринятый с одобрения руководства прибалтийских государств, сам по себе не означал перехода суверенитета над их территорией к Советскому Союзу и был легитимен", — добавлялось в посте.
Последующее вхождение Прибалтики в состав СССР также не было односторонним и произошло по взаимному согласию, заключили в дипмисии.
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192258943651
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Урмас РейнсалуАлександр Петров (посол)МИД ЭстонииМоскваЭстонияЛатвияВ мире
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