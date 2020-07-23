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Распространение нового коронавируса
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В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 34 тысячи
Количество заражений COVID-19 в Швейцарии за сутки выросло на 117, всего заразились 34 тысячи человек, заявили в четверг в Федеральном офисе общественного... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:18
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 34 тысячи

15:18 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. Количество заражений COVID-19 в Швейцарии за сутки выросло на 117, всего заразились 34 тысячи человек, заявили в четверг в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 23 июля за сутки в стране были зарегистрированы 117 новых заражений (141 накануне). За сутки скончался один человек. Таким образом, общее число заболевших составило 34 тысячи человек, всего скончался 1691 человек.
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За прошедший месяц количество заболевших в среднем незначительно превышало или было менее 100 человек в стуки. Рост был связан в основном с увеличением тестирования. Всего с начала эпидемии были проведены 746 658 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 7042 (6781 накануне). На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,5%.
С 27 апреля в Швейцарии начались снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
В начале июля из-за роста случаев заражений было введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и в местах, где невозможно обеспечить физическую дистанцию между людьми в 1,5 метра. С середины июля также введен выборочный контроль за соблюдением обязательного 10-дневного карантина для тех, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. С 23 июля в список опасных направлений включены 42 государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
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