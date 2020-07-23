В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 34 тысячи

ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. Количество заражений Количество заражений COVID-19 Швейцарии за сутки выросло на 117, всего заразились 34 тысячи человек, заявили в четверг в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 23 июля за сутки в стране были зарегистрированы 117 новых заражений (141 накануне). За сутки скончался один человек. Таким образом, общее число заболевших составило 34 тысячи человек, всего скончался 1691 человек.

За прошедший месяц количество заболевших в среднем незначительно превышало или было менее 100 человек в стуки. Рост был связан в основном с увеличением тестирования. Всего с начала эпидемии были проведены 746 658 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 7042 (6781 накануне). На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,5%.

С 27 апреля в Швейцарии начались снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза , ЕАСТ и Великобритании . С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.

В начале июля из-за роста случаев заражений было введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и в местах, где невозможно обеспечить физическую дистанцию между людьми в 1,5 метра. С середины июля также введен выборочный контроль за соблюдением обязательного 10-дневного карантина для тех, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. С 23 июля в список опасных направлений включены 42 государства.