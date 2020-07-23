В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 11 116

ГАЗА, 23 июл - РИА Новости. Трое больных COVID-19 скончались, выявлены 596 новых зараженных Трое больных COVID-19 скончались, выявлены 596 новых зараженных коронавирусом на палестинских территориях за сутки, сообщила на брифинге министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

"Трое граждан скончались, выявлены 596 инфицированных COVID-19 в Палестине за сутки, общее число случаев составило 11 116 человек", - заявила эль-Кела.

"Шестнадцать пациентов госпитализированы в реанимации, в том числе 5 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких. 1270 пациентов полностью выздоровели", - добавила она.

С начала пандемии общее число умерших с диагнозом COVID-19 в Палестине составило 70 человек.