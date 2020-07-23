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В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 11 116
Трое больных COVID-19 скончались, выявлены 596 новых зараженных коронавирусом на палестинских территориях за сутки, сообщила на брифинге министр здравоохранения РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:16
2020-07-23T15:16
распространение нового коронавируса
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, палестина, в мире