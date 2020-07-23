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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574797515.html
В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 11 116
Трое больных COVID-19 скончались, выявлены 596 новых зараженных коронавирусом на палестинских территориях за сутки, сообщила на брифинге министр здравоохранения РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
палестина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, палестина, в мире

В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 11 116

15:16 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ГАЗА, 23 июл - РИА Новости. Трое больных COVID-19 скончались, выявлены 596 новых зараженных коронавирусом на палестинских территориях за сутки, сообщила на брифинге министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Трое граждан скончались, выявлены 596 инфицированных COVID-19 в Палестине за сутки, общее число случаев составило 11 116 человек", - заявила эль-Кела.
"Шестнадцать пациентов госпитализированы в реанимации, в том числе 5 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких. 1270 пациентов полностью выздоровели", - добавила она.
С начала пандемии общее число умерших с диагнозом COVID-19 в Палестине составило 70 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПалестинаВ мире
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