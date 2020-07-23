Российские военные медики окажут помощь больным COVID-19 в Бишкеке

"В ходе работы проведено ознакомление со структурными подразделениями госпиталя и их лечебно-диагностическими возможностями, организацией санитарно-эпидемиологических мероприятий. Кроме того, осмотрено 34 пациента с новой коронавирусной инфекцией, находящихся в наиболее тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.