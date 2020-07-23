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Российские военные медики окажут помощь больным COVID-19 в Бишкеке
Бригады российских военных медиков приступили к выполнению специальных задач по оказанию медицинской помощи больным коронавирусом в госпитале Государственного... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:13
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коронавирус covid-19
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центральный военный округ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, центральный военный округ, ил-76, московская область (подмосковье), киргизия, общество

Российские военные медики окажут помощь больным COVID-19 в Бишкеке

15:13 23.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Бригады российских военных медиков приступили к выполнению специальных задач по оказанию медицинской помощи больным коронавирусом в госпитале Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики, сообщает в четверг Центральный военный округ (ЦВО).
"В ходе работы проведено ознакомление со структурными подразделениями госпиталя и их лечебно-диагностическими возможностями, организацией санитарно-эпидемиологических мероприятий. Кроме того, осмотрено 34 пациента с новой коронавирусной инфекцией, находящихся в наиболее тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Военные медики совместно с коллегами из Киргизии скорректировали диагностические и лечебные мероприятия. Медицинские бригады организовали круглосуточное дежурство в отделении реанимации и интенсивной терапии. Также врачи терапевтического профиля организовали ежедневное наблюдение за пациентами, находящимися в перепрофилированных отделениях для лечения больных коронавирусной инфекцией.
Ранее самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома "Чкаловский" (Московская область) на аэродром "Кант" (Киргизская Республика) доставлены медицинское имущество и шесть врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России, уточняет ЦВО.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЦентральный военный округИл-76Московская область (Подмосковье)КиргизияОбщество
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