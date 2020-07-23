Российские военные медики окажут помощь больным COVID-19 в Бишкеке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Бригады российских военных медиков приступили к выполнению специальных задач по оказанию медицинской помощи больным коронавирусом в госпитале Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики, сообщает в четверг Центральный военный округ (ЦВО).
"В ходе работы проведено ознакомление со структурными подразделениями госпиталя и их лечебно-диагностическими возможностями, организацией санитарно-эпидемиологических мероприятий. Кроме того, осмотрено 34 пациента с новой коронавирусной инфекцией, находящихся в наиболее тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Военные медики совместно с коллегами из Киргизии скорректировали диагностические и лечебные мероприятия. Медицинские бригады организовали круглосуточное дежурство в отделении реанимации и интенсивной терапии. Также врачи терапевтического профиля организовали ежедневное наблюдение за пациентами, находящимися в перепрофилированных отделениях для лечения больных коронавирусной инфекцией.
Ранее самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома "Чкаловский" (Московская область) на аэродром "Кант" (Киргизская Республика) доставлены медицинское имущество и шесть врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России, уточняет ЦВО.
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