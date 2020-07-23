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Захвативший заложников в Луцке заявил в суде об отсутствии сообщников
Захвативший заложников в Луцке Максим Кривош заявил в суде по избранию ему меры пресечения, что у него нет сообщников, а по возможной взрывчатке в людном месте... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:33
антон геращенко
служба безопасности украины
владимир зеленский
захват заложников в луцке
украина
в мире
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антон геращенко, служба безопасности украины, владимир зеленский, захват заложников в луцке, украина, в мире

Захвативший заложников в Луцке заявил в суде об отсутствии сообщников

15:12 23.07.2020 (обновлено: 15:33 23.07.2020)
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© Фото : МВД УкраиныЗадержанный в Луцке террорист
Задержанный в Луцке террорист
© Фото : МВД Украины
Задержанный в Луцке террорист
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Захвативший заложников в Луцке Максим Кривош заявил в суде по избранию ему меры пресечения, что у него нет сообщников, а по возможной взрывчатке в людном месте был блеф.
Ранее руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий заявил, что у мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, были сообщники, некоторые уже задержаны. Также ранее захватчик заявлял, что в Луцке в людном месте заложена взрывчатка, которую он может активировать. В четверг суд избирает злоумышленнику меру пресечения.
Эксперты-криминалисты проводят следственные действия у автобуса в Луцке
22 июля, 13:00
В СБУ рассказали о состоянии освобожденных в Луцке заложников

"Не было у меня сообщников, это все выдумки спецслужб", - заявил Кривош на заседании, трансляцию которого ведет "Громадское ТВ".

Он также заявил, что не было никакой взрывчатки в людном месте. "Я блефовал", - сказал он в суде.
Во вторник дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, 23 июля ему изберут меру пресечения.
СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.
Захват заложников в Луцке
22 июля, 11:22Сказано в эфире
Политолог: Украине будет сложно избежать ситуаций, как в ЛуцкеПолиция Украины усилила меры безопасности в девяти регионах после захвата заложников в Луцке. Действия украинских властей в этой ситуации могут спровоцировать новые подобные случаи, считает политолог Александр Дудчак. В эфире радио Sputnik он объяснил почему.
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Антон ГеращенкоСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийЗахват заложников в ЛуцкеУкраинаВ мире
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