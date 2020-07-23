Захвативший заложников в Луцке заявил в суде об отсутствии сообщников

Политолог: Украине будет сложно избежать ситуаций, как в Луцке Полиция Украины усилила меры безопасности в девяти регионах после захвата заложников в Луцке. Действия украинских властей в этой ситуации могут спровоцировать новые подобные случаи, считает политолог Александр Дудчак. В эфире радио Sputnik он объяснил почему.