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Власти Папуа-Новой Гвинеи попросили ВОЗ помочь в борьбе с коронавирусом
Координатор национального центра по борьбе с коронавирусом в Папуа-Новой Гвинее Дэвид Мэннинг заявил, что стране потребовалась помощь от Всемирной организации... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:11
коронавирус covid-19
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353
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, воз, папуа-новая гвинея, в мире

Власти Папуа-Новой Гвинеи попросили ВОЗ помочь в борьбе с коронавирусом

15:11 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Координатор национального центра по борьбе с коронавирусом в Папуа-Новой Гвинее Дэвид Мэннинг заявил, что стране потребовалась помощь от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и в страну приедут международные медицинские бригады, сообщает министерство здравоохранения республики.
"Он (Мэннинг - ред.) объявил о том, что ВОЗ направляет запрос о содействии в международные бригады экстренной медицинской помощи (которые курирует ВОЗ – ред.), с тем, чтобы они прибыли в страну и помогли Национальному контрольному центру и министерству здравоохранения в поддержке ведения заболевших COVID и не подтвердившихся случаев", - говорится в заявлении минздрава.
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По словам Мэннинга, существует "неотложная необходимость" в том, чтобы международные медицинские бригады помогли Папуа-Новой Гвинее на фоне "вспышки" новых случаев. Он добавил при этом, что власти обсуждают возможность введения военных республики для помощи минздраву в борьбе с инфекцией.
Также Мэннинг предписал расширить тестирование и выявление случаев заражения в стране.
"Хотя нет доказательств перезагруженности больниц, а это может быть связано с задержкой в предоставлении отчетности или плохой проверкой состояния здоровья, страна готовится к широкомасштабной передаче инфекции в обществе", - приводит слова Мэннинга минздрав.
Власти уточнили также меры для борьбы с коронавирусом: закрытие клубов, запрет на собрания более 100 человек, социальная дистанция и усиленное соблюдение гигиены на рынках, а также обязательная изоляция всех зараженных. Всего в Папуа-Новой Гвинее подтверждено 30 случаев COVID-19. При этом в воскресенье было всего 11 случаев заражения.
Ранее сообщалось, что в Папуа-Новой Гвинее была зафиксирована первая смерть пациента, зараженного коронавирусом. Летальный случай, связанный с COVID-19, стал первым не только в Папуа-Новой Гвинее, но и во всей Меланезии - совокупности островных групп в Тихом океане, включающей также Соломоновы острова, Вануату, Фиджи и другие островные государства.
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Коронавирус COVID-19ВОЗПапуа-Новая ГвинеяВ мире
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