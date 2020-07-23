Власти Папуа-Новой Гвинеи попросили ВОЗ помочь в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Координатор национального центра по борьбе с Координатор национального центра по борьбе с коронавирусом в Папуа-Новой Гвинее Дэвид Мэннинг заявил, что стране потребовалась помощь от Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ), и в страну приедут международные медицинские бригады, сообщает министерство здравоохранения республики.

"Он (Мэннинг - ред.) объявил о том, что ВОЗ направляет запрос о содействии в международные бригады экстренной медицинской помощи (которые курирует ВОЗ – ред.), с тем, чтобы они прибыли в страну и помогли Национальному контрольному центру и министерству здравоохранения в поддержке ведения заболевших COVID и не подтвердившихся случаев", - говорится в заявлении минздрава.

По словам Мэннинга, существует "неотложная необходимость" в том, чтобы международные медицинские бригады помогли Папуа-Новой Гвинее на фоне "вспышки" новых случаев. Он добавил при этом, что власти обсуждают возможность введения военных республики для помощи минздраву в борьбе с инфекцией.

Также Мэннинг предписал расширить тестирование и выявление случаев заражения в стране.

"Хотя нет доказательств перезагруженности больниц, а это может быть связано с задержкой в предоставлении отчетности или плохой проверкой состояния здоровья, страна готовится к широкомасштабной передаче инфекции в обществе", - приводит слова Мэннинга минздрав.

Власти уточнили также меры для борьбы с коронавирусом: закрытие клубов, запрет на собрания более 100 человек, социальная дистанция и усиленное соблюдение гигиены на рынках, а также обязательная изоляция всех зараженных. Всего в Папуа-Новой Гвинее подтверждено 30 случаев COVID-19. При этом в воскресенье было всего 11 случаев заражения.