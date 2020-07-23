Сургутский район направил 1,3 млрд рублей на расселение аварийных домов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июл - РИА Новости. Сургутский район ХМАО направил в первом полугодии 1,3 миллиарда рублей на решение приоритетной задачи муниципалитета, связанной с расселением жильцов аварийных домов в благоустроенные квартиры, сообщил глава района Андрей Трубецкой.

"В этом полугодии мы выкупили 365 квартир на общую сумму без малого 1,3 миллиарда рублей. За прошлый год на эти цели направили 1,7 миллиарда, в 2018 году - 1,9 миллиарда рублей. Думаю, если все пойдет, как мы запланировали, то в этом году будет очередной рекорд по объемам выкупа и расселения из аварийного жилья", - сказал руководитель муниципалитета журналистам в четверг.

По его словам, квартиры выкуплены в трех населенных пунктах Сургутского района, при этом власти планируют приобрести для расселения жилье в новостройках еще в трех поселениях.

"Еще порядка 250-300 квартир планируем и ввести, и выкупить до конца года", - отметил Трубецкой.

Он также подчеркнул, что застройщики выполнили план по вводу жилья в первом полугодии "как никогда".

"Ввели 41 тысячу квадратных метров на сегодняшний момент, такого показателя за первое полугодие не было никогда в районе... Всего в этом году планируем ввести 70 тысяч квадратных метров. Если случится, это будет абсолютный рекорд за всю историю Сургутского района", - добавил он.