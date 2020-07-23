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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200723/1574796711.html
Сургутский район направил 1,3 млрд рублей на расселение аварийных домов
Сургутский район ХМАО направил в первом полугодии 1,3 миллиарда рублей на решение приоритетной задачи муниципалитета, связанной с расселением жильцов аварийных... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:06
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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РИА Новости
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353
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сургутский район

Сургутский район направил 1,3 млрд рублей на расселение аварийных домов

15:06 23.07.2020
21
© Fotolia / Deyan GeorgievКлюч в замочной скважине
Ключ в замочной скважине
© Fotolia / Deyan Georgiev
Ключ в замочной скважине. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июл - РИА Новости. Сургутский район ХМАО направил в первом полугодии 1,3 миллиарда рублей на решение приоритетной задачи муниципалитета, связанной с расселением жильцов аварийных домов в благоустроенные квартиры, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
"В этом полугодии мы выкупили 365 квартир на общую сумму без малого 1,3 миллиарда рублей. За прошлый год на эти цели направили 1,7 миллиарда, в 2018 году - 1,9 миллиарда рублей. Думаю, если все пойдет, как мы запланировали, то в этом году будет очередной рекорд по объемам выкупа и расселения из аварийного жилья", - сказал руководитель муниципалитета журналистам в четверг.
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13 июля, 14:45Ханты-Мансийский Автономный Округ
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По его словам, квартиры выкуплены в трех населенных пунктах Сургутского района, при этом власти планируют приобрести для расселения жилье в новостройках еще в трех поселениях.
"Еще порядка 250-300 квартир планируем и ввести, и выкупить до конца года", - отметил Трубецкой.
Он также подчеркнул, что застройщики выполнили план по вводу жилья в первом полугодии "как никогда".
"Ввели 41 тысячу квадратных метров на сегодняшний момент, такого показателя за первое полугодие не было никогда в районе... Всего в этом году планируем ввести 70 тысяч квадратных метров. Если случится, это будет абсолютный рекорд за всю историю Сургутского района", - добавил он.
Трубецкой ранее подчеркивал, что вопросы местных жителей, связанные с переселением из аварийных домов, задают ему чаще всего в соцсетях, поэтому данная тема "находится в приоритете". В таких домах в Сургутском районе проживает около 9 тысяч семей, свой срок расселения есть у каждого здания. Согласно информации районных властей, в прошлом году более 1100 семей смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе за счет поддержки правительства Югры.
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25 июня, 14:18Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский район
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