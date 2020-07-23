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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574796637.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 66,7 тысячи
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 167, до 66 688, умерли еще шесть человек, всего с момента регистрации на... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
воз
белоруссия
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, воз, белоруссия

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 66,7 тысячи

15:05 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19
МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 167, до 66 688, умерли еще шесть человек, всего с момента регистрации на территории страны первого случая инфицирования коронавирусом скончались 519 пациентов, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава республики.
Ранее максимальный прирост новых случаев COVID-19 в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. По данным на среду, число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии составляло 66 521, сообщалось о 513 умерших пациентах.
"Зарегистрированы 66 688 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 219 705 тестов", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 519 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
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"В Беларуси на 23 июля выздоровели и выписаны 59 439 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - отмечается в сообщении. Это на 378 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗБелоруссия
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