В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 66,7 тысячи

МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 167, до 66 688, умерли еще шесть человек, всего с момента регистрации на территории страны первого случая инфицирования коронавирусом скончались 519 пациентов, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава республики.
Ранее максимальный прирост новых случаев COVID-19 в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. По данным на среду, число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии составляло 66 521, сообщалось о 513 умерших пациентах.
"Зарегистрированы 66 688 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 219 705 тестов", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 519 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
"В Беларуси на 23 июля выздоровели и выписаны 59 439 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - отмечается в сообщении. Это на 378 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.