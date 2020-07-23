Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574796604.html
В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 40
Два пациента с коронавирусом скончались в Оренбургской области, число жертв инфекции в регионе достигло 40, сообщает оперштаб области. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
оренбургская область
новотроицк
орск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
оренбургская область
новотроицк
орск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e76d445c80db778671fb4f5e0f440c2c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_307:0:2355:2048_1400x0_80_0_0_4ba5a2b41c5dc46570c8824e06c2df22.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, оренбургская область, новотроицк, орск, общество

В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 40

15:05 23.07.2020
177
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
УФА, 23 июл - РИА Новости. Два пациента с коронавирусом скончались в Оренбургской области, число жертв инфекции в регионе достигло 40, сообщает оперштаб области.
"Скончались мужчина 1935 года рождения из Новотроицка и женщина 1941 года рождения из Орска с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Всего в регионе зарегистрировано 40 летальных случаев", - сообщает оперштаб.
По данным штаба, в Оренбургской области официально зарегистрированы 6 042 случая коронавирусной инфекции, из них 4 516 пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
001200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОренбургская областьНовотроицкОрскОбщество
Рекомендуем
Врачи в госпитале COVID-19
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 66,7 тысячи
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса
Матвиенко: Россия до конца года может начать производить вакцину от COVID
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, во сколько Белоруссии обошлась борьба с COVID-19
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Франция назвала условия оказания помощи Ливану
Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
Сурайкин подал иск против Зюганова из-за нецензурных оскорблений
Статуя Фемиды в суде
Жителю Волгограда дали 17,5 лет колонии строгого режима за педофилию
Железные пластины, которые могли служить генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу защитой в случае покушения, были найдены во время строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского
В цирке нашли приспособление, сделанное для безопасности Брежнева
Сотрудник полиции
В Подмосковье ищут мужчину, ранившего ребенка из газового пистолета
Шотландский флаг с надписью Да в поддержку независимости Шотландии на памятнике герцогу Веллингтонскому
Матвиенко оценила обвинения Британии во "вмешательстве России"
Сдача ЕГЭ
Рособрнадзор рассказал, как прошла устная часть ЕГЭ по иностранным языкам
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Российские военные медики окажут помощь больным COVID-19 в Бишкеке
Тест на коронавирус
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 34 тысячи
Глава ДНР Денис Пушилин
В ДНР намерены добиться от Киева выполнения дополнительных мер перемирия
Машина скорой помощи
В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 38
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде
Матвиенко прокомментировала задержание Сафронова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния