Франция назвала условия оказания помощи Ливану

БЕЙРУТ, 23 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Франция готова помочь Ливану в решении экономического кризиса, как только ливанское правительство проведет необходимые реформы, заявил министр иностранных дел Франции Франция готова помочь Ливану в решении экономического кризиса, как только ливанское правительство проведет необходимые реформы, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан на пресс-конференции в здании МИД Ливана в Бейруте.

Ле Дриан прибыл в Бейрут с официальным визитом в среду вечером. В четверг состоялась встреча с президентом Ливана Мишелем Ауном , в ходе которой ле Дриан передал устное послание от французского лидера с подтверждением готовности Парижа оказать помощь Бейруту в сложной экономической ситуации.

"Франция всегда будет на стороне Ливана , но для реализации намерений ливанские власти должны выполнить свою часть работы, помогите себе сами, чтобы мы могли помочь вам", - сказал ле Дриан.

Французский министр также заявил о решении его страны продолжить оказывать помощь ливанским вооруженным силам и службам безопасности, отметив важность контроля всей территории страны ливанскими властями.

Говоря о гуманитарной помощи, ле Дриан отметил, что "прямая гуманитарная помощь Ливану будет передана в размере 50 миллионов евро. Мы поддержим инфраструктуру здравоохранения, но от властей требуется обеспечить сеть медицинской помощи и поддержку общества в вопросах здравоохранения, которая на сегодняшний день отсутствует",- добавил он.

По словам главы французского МИД, призывы ливанского населения на многочисленных массовых демонстрациях с требованиями побороть коррупцию, провести прозрачные реформы пока не были услышаны властями.

Глава МИД Ливана Насиф Хети в свою очередь заявил журналистам во время пресс-конференции о необходимости оперативных действий со стороны ливанского правительства в проведении реформ и принятии мер для реализации помощи по конференции "Кедр".

Международная конференция в поддержку экономики Ливана "Кедр" прошла в Париже в апреле 2018 года. Страны-участницы приняли решение предоставить республике несколько кредитов под низкие проценты. Всего Ливан должен был получить почти 12 миллиардов долларов на протяжении нескольких лет, включая 4 миллиарда от Всемирного банка сроком на пять лет.