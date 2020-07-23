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Франция назвала условия оказания помощи Ливану
Франция готова помочь Ливану в решении экономического кризиса, как только ливанское правительство проведет необходимые реформы, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:02
мишель аун
мид ливана
жан-ив ле дриан
франция
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мишель аун, мид ливана, жан-ив ле дриан, франция, бейрут, в мире

Франция назвала условия оказания помощи Ливану

15:02 23.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
© РИА Новости / Антон Денисов
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БЕЙРУТ, 23 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Франция готова помочь Ливану в решении экономического кризиса, как только ливанское правительство проведет необходимые реформы, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан на пресс-конференции в здании МИД Ливана в Бейруте.
Ле Дриан прибыл в Бейрут с официальным визитом в среду вечером. В четверг состоялась встреча с президентом Ливана Мишелем Ауном, в ходе которой ле Дриан передал устное послание от французского лидера с подтверждением готовности Парижа оказать помощь Бейруту в сложной экономической ситуации.
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Франция готова помочь Ливану выйти из кризиса после реформ
"Франция всегда будет на стороне Ливана, но для реализации намерений ливанские власти должны выполнить свою часть работы, помогите себе сами, чтобы мы могли помочь вам", - сказал ле Дриан.
Французский министр также заявил о решении его страны продолжить оказывать помощь ливанским вооруженным силам и службам безопасности, отметив важность контроля всей территории страны ливанскими властями.
Говоря о гуманитарной помощи, ле Дриан отметил, что "прямая гуманитарная помощь Ливану будет передана в размере 50 миллионов евро. Мы поддержим инфраструктуру здравоохранения, но от властей требуется обеспечить сеть медицинской помощи и поддержку общества в вопросах здравоохранения, которая на сегодняшний день отсутствует",- добавил он.
По словам главы французского МИД, призывы ливанского населения на многочисленных массовых демонстрациях с требованиями побороть коррупцию, провести прозрачные реформы пока не были услышаны властями.
Глава МИД Ливана Насиф Хети в свою очередь заявил журналистам во время пресс-конференции о необходимости оперативных действий со стороны ливанского правительства в проведении реформ и принятии мер для реализации помощи по конференции "Кедр".
Международная конференция в поддержку экономики Ливана "Кедр" прошла в Париже в апреле 2018 года. Страны-участницы приняли решение предоставить республике несколько кредитов под низкие проценты. Всего Ливан должен был получить почти 12 миллиардов долларов на протяжении нескольких лет, включая 4 миллиарда от Всемирного банка сроком на пять лет.
"Визит связан с приверженностью Франции поддержать Ливан и помочь преодолеть вызовы, которые перед ним стоят. Однако изначально преодоление кризиса - ответственность самого Ливана, и важно в связи с этим реализовать реформы", - сказал Хети.
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Мишель АунМИД ЛиванаЖан-Ив Ле ДрианФранцияБейрутВ мире
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