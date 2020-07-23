Руденя: в 2019 году в Верхневолжье ввели в строй 476 км дорог

"Для развития инфраструктуры региона важнейшим направлением остаётся дорожное и транспортное хозяйство. Непосредственно в рамках национального проекта отремонтированы 104 километра региональных и 35 километров местных дорог", ­­– сказал глава региона, представляя в четверг в областном законодательном собрании отчет о работе за 2019 год.

По его словам, в 2019 году началась подготовка к модернизации вылетных трасс в областной столице на кимрском, бежецком, московском, старицком и бурашевском направлениях.

Руденя отметил, что важное значение для развития дорожной системы региона будет иметь создание транспортной "хорды" от трасс М-10, М-11 "Нева" до М-9 "Балтия". Эта дорога позволит повысить транспортную доступность четырех районов, и развить туристический поток к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни.