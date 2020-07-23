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Тверская область
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Руденя: в 2019 году в Верхневолжье ввели в строй 476 км дорог
Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволила ввести в строй в прошлом году 476 километров дорог регионального и... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:01
тверская область
игорь руденя
экономика
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353
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игорь руденя, экономика

Руденя: в 2019 году в Верхневолжье ввели в строй 476 км дорог

15:01 23.07.2020
59
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ТВЕРЬ, 23 июл – РИА Новости. Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволила ввести в строй в прошлом году 476 километров дорог регионального и муниципального значения, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Для развития инфраструктуры региона важнейшим направлением остаётся дорожное и транспортное хозяйство. Непосредственно в рамках национального проекта отремонтированы 104 километра региональных и 35 километров местных дорог", ­­– сказал глава региона, представляя в четверг в областном законодательном собрании отчет о работе за 2019 год.
По его словам, в 2019 году началась подготовка к модернизации вылетных трасс в областной столице на кимрском, бежецком, московском, старицком и бурашевском направлениях.
Руденя отметил, что важное значение для развития дорожной системы региона будет иметь создание транспортной "хорды" от трасс М-10, М-11 "Нева" до М-9 "Балтия". Эта дорога позволит повысить транспортную доступность четырех районов, и развить туристический поток к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Вчера, 14:13Тверская область
В Верхневолжье в 2019 года введены в строй пять новых социальных объектов
По словам губернатор, прошедший год завершил работу регионального правительства по подготовке внедрения современной системы общественного транспорта в тверской агломерации, которая была введена в начале 2020 года. Благодаря этому, в Твери значительно повысился уровень безопасности пассажиров и качество обслуживания. Внедрение новой модели пассажирских перевозок позволило начать формирование единой системы общественного транспорта во всём регионе.
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Тверская областьИгорь РуденяЭкономика
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