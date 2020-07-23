https://ria.ru/20200723/1574796298.html
Руденя: в 2019 году в Верхневолжье ввели в строй 476 км дорог
Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволила ввести в строй в прошлом году 476 километров дорог регионального и... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:01
2020-07-23T15:01
тверская область
игорь руденя
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151926/97/1519269781_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_b8e0cb4efc647a6398e9d2bfcbc7c111.jpg
https://ria.ru/20200723/1574791523.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151926/97/1519269781_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_b8e0cb4efc647a6398e9d2bfcbc7c111.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151926/97/1519269781_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_4c981f2c0730daf5b9e3a59349b0c057.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151926/97/1519269781_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_70a11e5a4c2966b1b76f11c08bd04a3a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, экономика
ТВЕРЬ, 23 июл – РИА Новости.
Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволила ввести в строй в прошлом году 476 километров дорог регионального и муниципального значения, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя
.
"Для развития инфраструктуры региона важнейшим направлением остаётся дорожное и транспортное хозяйство. Непосредственно в рамках национального проекта отремонтированы 104 километра региональных и 35 километров местных дорог", – сказал глава региона, представляя в четверг в областном законодательном собрании отчет о работе за 2019 год.
По его словам, в 2019 году началась подготовка к модернизации вылетных трасс в областной столице на кимрском, бежецком, московском, старицком и бурашевском направлениях.
Руденя отметил, что важное значение для развития дорожной системы региона будет иметь создание транспортной "хорды" от трасс М-10, М-11 "Нева" до М-9 "Балтия". Эта дорога позволит повысить транспортную доступность четырех районов, и развить туристический поток к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни.
По словам губернатор, прошедший год завершил работу регионального правительства по подготовке внедрения современной системы общественного транспорта в тверской агломерации, которая была введена в начале 2020 года. Благодаря этому, в Твери
значительно повысился уровень безопасности пассажиров и качество обслуживания. Внедрение новой модели пассажирских перевозок позволило начать формирование единой системы общественного транспорта во всём регионе.