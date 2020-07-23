S7 прокомментировала данные об увольнении 60% пермских пилотов

"К сожалению, в ситуации с существенным сокращением полетной программы S7 Airlines вынуждена работать над эффективной оптимизацией расходов, в том числе рассматривать частичное сокращение персонала. В то же время, авиакомпания продолжает работу по развитию региональных хабов в Новосибирске, Иркутске и Владивостоке, что предполагает усиление летных подразделений в этих городах", - сказали в пресс-службе.