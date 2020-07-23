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S7 прокомментировала данные об увольнении 60% пермских пилотов
S7 Airlines из-за существенного сокращения полетной программы вынуждена работать над эффективной оптимизацией расходов, в том числе рассматривать частичное... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:21
s7 airlines
челябинск
владивосток
иркутск
пермский край
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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s7 airlines, челябинск, владивосток, иркутск, пермский край, экономика

S7 прокомментировала данные об увольнении 60% пермских пилотов

15:21 23.07.2020
2547
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. S7 Airlines из-за существенного сокращения полетной программы вынуждена работать над эффективной оптимизацией расходов, в том числе рассматривать частичное сокращение персонала; сотрудникам, которые готовы рассмотреть переезд в другой город, будет доступна возможность перевода в подразделения S7 Airlines в Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика, комментируя информацию СМИ об увольнениях пилотов в Перми.
Ранее газета "Коммерсант.Пермь" со ссылкой на покинувших компанию пилотов сообщила, что S7 Airlines ликвидировала летное подразделение в Перми. По данным издания, по соглашению сторон ушли около 60% пилотов, оставшимся предложено перевестись в Новосибирск и Владивосток. Ликвидируются также подразделения в Омске и Челябинске.
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"К сожалению, в ситуации с существенным сокращением полетной программы S7 Airlines вынуждена работать над эффективной оптимизацией расходов, в том числе рассматривать частичное сокращение персонала. В то же время, авиакомпания продолжает работу по развитию региональных хабов в Новосибирске, Иркутске и Владивостоке, что предполагает усиление летных подразделений в этих городах", - сказали в пресс-службе.
Сотрудникам, которые готовы рассмотреть переезд в другой город, будет доступна возможность перевода в подразделения S7 Airlines в Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и Москве.
"Кроме того, пилоты и бортпроводники, попавшие под сокращение, в случае восстановления объемов и расширения полетной программы будут приглашены на работу в компанию в первую очередь – они внесены в приоритетную базу кандидатов", - добавили в пресс-службе.
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S7 AirlinesЧелябинскВладивостокИркутскПермский крайЭкономика
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