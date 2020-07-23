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В Подмосковье ищут мужчину, ранившего ребенка из газового пистолета
Подмосковные полицейские ищут мужчину, выстрелившего из газового пистолета, в результате чего годовалая девочка получила химические ожоги, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:57
нахабино
происшествия
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РИА Новости
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353
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нахабино, происшествия

В Подмосковье ищут мужчину, ранившего ребенка из газового пистолета

14:57 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Подмосковные полицейские ищут мужчину, выстрелившего из газового пистолета, в результате чего годовалая девочка получила химические ожоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в поселке Нахабино Красногорского городского округа произошел конфликт между мужчиной и женщиной, гуляющей с годовалым ребенком. Сообщалось, что мужчина выстрелил из газового пистолета в сторону женщины, однако попал в девочку, в результате чего ребенок получил химические ожоги.
"По данному факту проводится проверка. Принимаются меры к установлению личности и розыску молодого человека", - говорится в сообщении.
Следователи и прокуроры также организовали проверку по данному факту.
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