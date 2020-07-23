В ДНР намерены добиться от Киева выполнения дополнительных мер перемирия

Ранее сообщалось, что в ходе прошедшей в среду встречи трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу удалось подписать комплекс дополнительных мер по контролю за режимом прекращения огня. В числе прочих документ содержит требования о прекращении наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запрет на использование беспилотников и размещение вооружения и техники в населенных пунктах и вблизи объектов инфраструктуры. Также комплекс мер обязывает к дисциплинарным наказаниям за нарушение перемирия. В документе отмечается, что ответный огонь возможен только по приказу руководства ВС Украины и руководства вооруженных формирований ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм по реагированию на нарушение перемирия.