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В ДНР намерены добиться от Киева выполнения дополнительных мер перемирия
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не доверяет официальному Киеву в вопросе соблюдения режима прекращения огня,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:37
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, денис пушилин, в мире

В ДНР намерены добиться от Киева выполнения дополнительных мер перемирия

14:54 23.07.2020 (обновлено: 16:37 23.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не доверяет официальному Киеву в вопросе соблюдения режима прекращения огня, ДНР намерена добиваться выполнения дополнительных мер перемирия, среди которых - прекращение диверсий, а также запрет на использование беспилотников и размещение вооружения в населенных пунктах.
Ранее сообщалось, что в ходе прошедшей в среду встречи трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу удалось подписать комплекс дополнительных мер по контролю за режимом прекращения огня. В числе прочих документ содержит требования о прекращении наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запрет на использование беспилотников и размещение вооружения и техники в населенных пунктах и вблизи объектов инфраструктуры. Также комплекс мер обязывает к дисциплинарным наказаниям за нарушение перемирия. В документе отмечается, что ответный огонь возможен только по приказу руководства ВС Украины и руководства вооруженных формирований ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм по реагированию на нарушение перемирия.
"Хотя веры официальному Киеву нет, мы обязаны со своей стороны сделать все, чтобы путем дипломатических усилий попытаться прекратить разрушения и гибель людей от действий украинских вооруженных формирований", - сказал Пушилин РИА Новости.
Он напомнил, что соответствующие приказы должны быть введены в действие не позднее 27 июля.
"Мы намерены добиваться от Киева выполнения достигнутых на минувшей встрече договоренностей", - подчеркнул Пушилин.
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