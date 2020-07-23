РПЦ открыла сайт о доступной помощи во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Сайт "Антивирус милосердия" заработал в четверг, на нем рассказывается, как получить помощь церковных организаций и оказать ее нуждающимся во время пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

"Начал работу специальный сайт "Антивирус милосердия" - агрегатор церковных социальных инициатив в помощь пострадавшим от пандемии. Он дает возможность узнать, где получить помощь и как оказать ее нуждающимся. На нем регулярно публикуются новости, еженедельные сводки и отчеты о расходовании средств", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на портале представлены телефоны 102 епархиальных горячих линий помощи: нуждающимся помогут приобрести продукты питания, хозтовары, медикаменты, детское питание. Церковные социальные работники также "организуют доставку продуктов и лекарств пожилым, содействуют в решении бытовых проблем пациентов больниц, а также принимают просьбы о совершении священниками церковных таинств в больнице и на дому", подчеркнули в пресс-службе.

Также на сайте представлены координаты 289 церковных центров поддержки семьи и приютов для женщин в России, Украине, Молдавии и Киргизии. В этих организациях "предоставляют места проживания для беременных женщин и женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, обеспечивают продуктами и вещами, помогают решить юридические и психологические проблемы, освоить новые профессии, устроить дальнейшую жизнь".

Кроме того, на "Антивирусе милосердия", который создан порталом Милосердие.ру при поддержке синодального отдела по благотворительности, можно найти контакты 122 церковных проектов помощи бездомным и сестричеств милосердия. Последние обеспечивают уход за тяжелобольными людьми, оказывают гуманитарную помощь нуждающимся, помогают престарелым, тяжелобольным и людям с инвалидностью в медицинских и паллиативных учреждениях.

Тем, кто хочет помочь сам, на сайте предложат приобрести средства индивидуальной защиты для сестер милосердия, священников и церковных волонтеров, пожертвовать на продукты для нуждающихся, финансово поддержать организацию помощи и принять участие в оплате транспортных расходов.