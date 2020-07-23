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Религия и мировоззрение
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РПЦ открыла сайт о доступной помощи во время пандемии коронавируса
Сайт "Антивирус милосердия" заработал в четверг, на нем рассказывается, как получить помощь церковных организаций и оказать ее нуждающимся во время пандемии... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:52
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РПЦ открыла сайт о доступной помощи во время пандемии коронавируса

14:52 23.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМарфо-Мариинская обитель милосердия
Марфо-Мариинская обитель милосердия
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Сайт "Антивирус милосердия" заработал в четверг, на нем рассказывается, как получить помощь церковных организаций и оказать ее нуждающимся во время пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"Начал работу специальный сайт "Антивирус милосердия" - агрегатор церковных социальных инициатив в помощь пострадавшим от пандемии. Он дает возможность узнать, где получить помощь и как оказать ее нуждающимся. На нем регулярно публикуются новости, еженедельные сводки и отчеты о расходовании средств", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на портале представлены телефоны 102 епархиальных горячих линий помощи: нуждающимся помогут приобрести продукты питания, хозтовары, медикаменты, детское питание. Церковные социальные работники также "организуют доставку продуктов и лекарств пожилым, содействуют в решении бытовых проблем пациентов больниц, а также принимают просьбы о совершении священниками церковных таинств в больнице и на дому", подчеркнули в пресс-службе.
Также на сайте представлены координаты 289 церковных центров поддержки семьи и приютов для женщин в России, Украине, Молдавии и Киргизии. В этих организациях "предоставляют места проживания для беременных женщин и женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, обеспечивают продуктами и вещами, помогают решить юридические и психологические проблемы, освоить новые профессии, устроить дальнейшую жизнь".
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Кроме того, на "Антивирусе милосердия", который создан порталом Милосердие.ру при поддержке синодального отдела по благотворительности, можно найти контакты 122 церковных проектов помощи бездомным и сестричеств милосердия. Последние обеспечивают уход за тяжелобольными людьми, оказывают гуманитарную помощь нуждающимся, помогают престарелым, тяжелобольным и людям с инвалидностью в медицинских и паллиативных учреждениях.
Тем, кто хочет помочь сам, на сайте предложат приобрести средства индивидуальной защиты для сестер милосердия, священников и церковных волонтеров, пожертвовать на продукты для нуждающихся, финансово поддержать организацию помощи и принять участие в оплате транспортных расходов.
Также в синодальном отделе напомнили о сборе средств на продукты, который проходит на сайте Милосердие.ру.
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