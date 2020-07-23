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Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:37
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии

14:49 23.07.2020 (обновлено: 18:37 23.07.2020)
16030
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 23 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
Он отметил, что может прибегнуть к этому до конца предвыборной кампании.
В частности, Лукашенко раскритиковал работу BBC, "Свободы", "Свободной Европы". Он отметил, что журналисты призывают к массовым беспорядкам.

"Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", — цитирует президента Sputnik Беларусь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент призвал чиновников, включая сотрудников собственной администрации, уделять пристальное внимание сообщениям СМИ. В частности, он раскритиковал пресс-секретаря Наталью Эйсмонт и председателя верхней палаты парламента Наталью Кочанову.
Он заявил, что власти — "хозяева в стране" и должны выполнять свои обязанности.

"Это ж не дело — оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети", — добавил Лукашенко.

Вместо деструктивных статей глава государства посоветовал сделать репортаж про уборочную кампанию, например о комбайнерах-тысячниках.
"Расскажите об этих простых людях — работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям", — сказал он.
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18036101034
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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вот такая у нас свобода в Беларуси
23 июля, 14:54
Anraeth Erith
37713780
прав. ведь прав. за шкварник и депортировать.
23 июля, 15:35
Evgeniy Domichev
71110328
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