https://ria.ru/20200723/1574794883.html
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:49
2020-07-23T18:37
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200723/1574774098.html
https://ria.ru/20200721/1574631756.html
Anraeth Erith
Вот такая у нас свобода в Беларуси
135
Evgeniy Domichev
прав. ведь прав. за шкварник и депортировать.
104
28
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149264/69/1492646925_0:16:2772:1575_1400x0_80_0_0_f1fcfc52f5f72e7eb91e84704e23e170.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 23 июл — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
Он отметил, что может прибегнуть к этому до конца предвыборной кампании.
В частности, Лукашенко раскритиковал работу BBC, "Свободы", "Свободной Европы". Он отметил, что журналисты призывают к массовым беспорядкам.
"Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", — цитирует президента Sputnik Беларусь.
Президент призвал чиновников, включая сотрудников собственной администрации, уделять пристальное внимание сообщениям СМИ. В частности, он раскритиковал пресс-секретаря Наталью Эйсмонт и председателя верхней палаты парламента Наталью Кочанову.
Он заявил, что власти — "хозяева в стране" и должны выполнять свои обязанности.
"Это ж не дело — оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети", — добавил Лукашенко.
Вместо деструктивных статей глава государства посоветовал сделать репортаж про уборочную кампанию, например о комбайнерах-тысячниках.
"Расскажите об этих простых людях — работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям", — сказал он.