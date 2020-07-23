https://ria.ru/20200723/1574794783.html
Переговорщик ЕС оценил вероятность заключения соглашения с Британией
Нынешняя позиция Британии в переговорах о будущем партнерстве делает возможность заключения торгового соглашения с Евросоюзом маловероятным, заявил главный... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:48
2020-07-23T14:48
выход британии из евросоюза
brexit
мишель барнье
евросоюз
великобритания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выход британии из евросоюза, brexit, мишель барнье, евросоюз, великобритания, в мире
БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости, Мария Князева.
Нынешняя позиция Британии в переговорах о будущем партнерстве делает возможность заключения торгового соглашения с Евросоюзом маловероятным, заявил главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье
.
"Нынешним отказом быть приверженной к условиям открытой и честной конкуренции и к сбалансированному соглашению по рыболовству Британия делает торговое соглашение в данный момент маловероятным", - сказал Барнье на пресс-конференции.
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства.
Сделать это необходимо за весьма короткий срок, ведь договоренности потребуют определенных утверждений соответствующими властями. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап их отношений рискует стать "жестким".