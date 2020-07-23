В Бельгии ужесточили меры по противодействию коронавирусу

БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Власти Власти Бельгии ужесточили меры по противодействию распространению коронавируса на фоне роста случаев COVID-19 в стране, заявила в четверг бельгийский премьер Софи Вильмес на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета национальной безопасности.

"Мы решили принять дополнительные меры, мы будем действовать на национальном уровне и на местном", - сказала бельгийский премьер.

Она пояснила, что с субботы, 25 июля, ношение масок становится обязательным на рынках и торговых улицах, во всех местах массового скопления людей как общественных, так и частных. "Местные власти должны определить такие места в каждой коммуне", - сказала премьер. "Маски также будут обязательными во всех общественных учреждениях в тех частях, которые доступны для посетителей", - добавила она.

Более того, по словам Вильмес, во всех ресторанах, кафе и барах также надо носить маску, снимать которую можно будет только за своим столом. "Во всех остальных случаях ношение маски рекомендовано, особенно когда вы сами понимаете, что дистанцию сложно соблюдать", - подчеркнула министр.

Кроме того, власти вновь ограничивают работу ночных магазинов до 22.00, так как они стали местом сбора людей в позднее время.

Также объявлено, что Бельгия пока не будет переходить к пятой фазе снятия ограничительных мер. Таким образом, по-прежнему останутся под запретом фестивали и дискотеки, ярмарки и концерты.

Что касается поездок за границу, то премьер призвала четко следовать рекомендациям МИД. При этом каждый путешественник должен будет заполнить анкету перед поездкой, чтобы по возвращении власти могли при необходимости отследить его контакты.

В Бельгии в понедельник было зафиксировано 370 новых случаев COVID-19, что является самым высоким показателем с мая.

Всего в Бельгии с начала вспышки в середине марта зафиксировано более 64,6 тысячи заболеваний из числа протестированных граждан, скончались порядка 9,8 тысячи человек.

В начале июля власти Бельгии ввели обязательное ношение масок в магазинах, коммерческих центрах, кинотеатрах, концертных залах, на конференциях и в аудиториях, а также в музеях и библиотеках, местах культа, казино и в зданиях судов. Штраф для физических лиц, не соблюдающих данное правило, составляет 250 евро. Коммерсанты могут быть оштрафованы на 750 евро. Систематические нарушения повлекут закрытие заведения. Ранее обязательное ношение масок распространялось только на общественный транспорт.

МИД Бельгии периодически публикует рекомендации по посещению стран и регионов в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.