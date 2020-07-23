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В цирке нашли приспособление, сделанное для безопасности Брежнева
Железные пластины, которые могли служить генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу защитой в случае покушения, были найдены во время строительных работ в Большом... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:45
культура
новости культуры
большой московский государственный цирк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
новости культуры, большой московский государственный цирк

В цирке нашли приспособление, сделанное для безопасности Брежнева

14:45 23.07.2020
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© пресс-служба Большого Московского циркаЖелезные пластины, которые могли служить генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу защитой в случае покушения, были найдены во время строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского
Железные пластины, которые могли служить генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу защитой в случае покушения, были найдены во время строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского
© пресс-служба Большого Московского цирка
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Железные пластины, которые могли служить генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу защитой в случае покушения, были найдены во время строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского, сообщает пресс-служба цирка в четверг.
"Во время ремонтно-строительных работ на манеже Большого Московского цирка были обнаружены две металлические пластины, каждая из которых толщиной 7 миллиметров. Пластины, о существовании которых сотрудники цирка не догадывались более 40 лет, были вмонтированы в деревянные перила. В строительной документации, которую подняли из архива, такие сооружения не значились. Что позволяет сделать вывод - конструкции были изготовлены как элемент защиты. В случае покушения на главу государства железные пластины могли служить защитой", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, при жизни Леонид Брежнев очень любил цирк, и именно благодаря ему он был достроен.
"Начавшееся в 1964 году строительство затянулось. Виновными в задержке признали завод "Знамя труда", который вовремя не поставил панели кровли купола. Неизвестно, когда завершилось бы строительство, если бы однажды мимо цирка не проезжал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Он поинтересовался, что это за долгострой. Ему объяснили, что строится цирк, но финансирования не хватает. Брежнев распорядился найти деньги, и в рекордные сроки здание ввели в эксплуатацию", - сообщили в цирке.
Как добавили в пресс-службе, специально для машины Брежнева был построен подземный гараж, откуда в правительственную ложу можно было подняться на специальном лифте, таким образом Брежнев, минуя фойе и посторонние взгляды, беспрепятственно попадал в зал на представление.
Животные-артисты Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского перед зданием цирка
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