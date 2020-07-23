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Власти Ленобласти скорректировали градостроительный комплекс
Власти Ленинградской области пересмотрели нормы градостроительного кодекса, - отныне основным параметром высотности жилых зданий в регионе станет этажность и... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:43
ленинградская область
александр дрозденко
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РИА Новости
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353
60
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60
александр дрозденко

Власти Ленобласти скорректировали градостроительный комплекс

14:43 23.07.2020
33
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Невский проспект в Санкт-Петербурге
С.- ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Власти Ленинградской области пересмотрели нормы градостроительного кодекса, - отныне основным параметром высотности жилых зданий в регионе станет этажность и появится возможность строительства жилых домов, относящихся к доминантной застройке.
"Это позволит частично решить проблему с "обманутыми дольщиками" путем достройки объектов, а также создавать архитектурные ансамбли, соответствующие требованиям "комфортной среды", - сказал председатель областного комитета градостроительной политики Игорь Кулаков,
Инициаторы изменений учли также обязательное участие населения в решении вопросов строительства жилых домов через проведение публичных слушаний и общественных обсуждений. Кроме того, изменения коснулись нормирования мест на автостоянках, исходя из уровня урбанизации разных районов области.
"В местных нормативах градостроительного проектирования теперь установлен единый радиус обслуживания общеобразовательных организаций вне зависимости от ступени обучения, который составляет 500 метров, отменен общий запрет на размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных детских садов в новых районах. Это позволит обеспечить молодые семьи необходимым количеством мест в детских садах", - отметил Кулаков.
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Помимо этого, в новой редакции кодекса исключен пункт об ограничении размера парковки в 50 машиномест и наличие разрывов в 25 метров, что препятствовало строительству "открытых" многоуровневых парковок, а также уточнен вопрос озеленения объектов капитального строительства.
"Традиционно под озеленением общего пользования понимаются зоны рекреации, парки, скверы и другие объекты рекреации, размещение которых определяется положениями генерального плана поселения, а не документацией по планировке территории и проектной документацией", - сказал Кулаков.
Губернатор региона Александр Дрозденко, комментируя корректировку градостроительрого кодекса, отметил, что Ленобласть активно строит социальные объекты, но при этом были определённые ограничения, которые иногда не позволяли строить детский сад или школу.
"Сегодня эту проблему мы снимаем. Это нам даст возможность решить те накопившиеся проблемы для новых микрорайонов и перспективных микрорайонов", - отметил Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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