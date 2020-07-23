https://ria.ru/20200723/1574794079.html
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:42
2020-07-23T14:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
татьяна голикова
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:133:3224:1946_1400x0_80_0_0_38f2e31446d2145af8742d92f9e57a70.jpg
https://ria.ru/20200723/1574765449.html
https://ria.ru/20200715/1574387399.html
https://ria.ru/20200614/1572919246.html
Павел О
Последние полгода он только и объявляет об отсутствии решений Кремля - Кремль не решил, Кремль не в курсе, Кремль не интересует, это не дело Кремля, итд.... Супер!
59
valmargulis
Одно балабольство и планирование планов... никаких действий и конкретных результатов. Ждут пока все смирятся и угробят свой летний отпуск во всяких крымах и сочах пока сезон, а потом зашевелятся и откроют границы в нормальные страны...
37
14
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:133:3224:1946_1400x0_80_0_0_38f2e31446d2145af8742d92f9e57a70.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bc033c6f1b8dc8abe106a7be861263fd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_289:0:2337:2048_1400x0_80_0_0_9f3195b5e48dc21131f6f5c437ebc6e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, татьяна голикова, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства <...>. Именно правительство и штаб занимается контактами с другими государствами", - отметил он.
Конкретных решений на этот счет, по словам представителя Кремля, пока не принимали.
Прекращение авиасообщения
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса
сообщали, что авиасообщение между Россией
и другими странами начнут восстанавливать в два этапа. Власти будут принимать решения с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом.
Возобновление с ограничениями
На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко
выступил за возобновление авиасообщения, но при соблюдении определенных ограничений. По его словам, эти меры должны включать, в частности, обязательное тестирование и соблюдение социального дистанцирования.
Восстанавливать авиасообщение планируется постепенно и с учетом эпидемиологической обстановки в каждой конкретной стране. Как ранее поясняла вице-премьер Татьяна Голикова
, можно открывать полеты в страны, где заболеваемость COVID-19
составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, а среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не превышает одного процента.
Газета "Известия" писала, что на первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить из Москвы
, Санкт-Петербурга
, Ростова-на-Дону
, Екатеринбурга
, Новосибирска
и Владивостока
. По данным источников издания, места выбирались по географическому принципу — одна крупная воздушная гавань на макрорегион. При этом в столице возможность осуществлять международные рейсы получат все три аэропорта московского авиаузла.