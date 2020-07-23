Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства <...>. Именно правительство и штаб занимается контактами с другими государствами", - отметил он.

Конкретных решений на этот счет, по словам представителя Кремля, пока не принимали.

Прекращение авиасообщения

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщали, что авиасообщение между Россией и другими странами начнут восстанавливать в два этапа. Власти будут принимать решения с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом.

Возобновление с ограничениями

На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения, но при соблюдении определенных ограничений. По его словам, эти меры должны включать, в частности, обязательное тестирование и соблюдение социального дистанцирования.

Восстанавливать авиасообщение планируется постепенно и с учетом эпидемиологической обстановки в каждой конкретной стране. Как ранее поясняла вице-премьер Татьяна Голикова , можно открывать полеты в страны, где заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, а среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не превышает одного процента.