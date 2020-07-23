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Распространение нового коронавируса
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Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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татьяна голикова
дмитрий песков
общество
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Последние полгода он только и объявляет об отсутствии решений Кремля - Кремль не решил, Кремль не в курсе, Кремль не интересует, это не дело Кремля, итд.... Супер!
59
Одно балабольство и планирование планов... никаких действий и конкретных результатов. Ждут пока все смирятся и угробят свой летний отпуск во всяких крымах и сочах пока сезон, а потом зашевелятся и откроют границы в нормальные страны...
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:133:3224:1946_1400x0_80_0_0_38f2e31446d2145af8742d92f9e57a70.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, татьяна голикова, дмитрий песков, общество

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

14:42 23.07.2020 (обновлено: 14:43 23.07.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства <...>. Именно правительство и штаб занимается контактами с другими государствами", - отметил он.
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Конкретных решений на этот счет, по словам представителя Кремля, пока не принимали.

Прекращение авиасообщения

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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Власти рассказали о работе по возобновлению международного авиасообщения
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщали, что авиасообщение между Россией и другими странами начнут восстанавливать в два этапа. Власти будут принимать решения с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом.

Возобновление с ограничениями

На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения, но при соблюдении определенных ограничений. По его словам, эти меры должны включать, в частности, обязательное тестирование и соблюдение социального дистанцирования.
Восстанавливать авиасообщение планируется постепенно и с учетом эпидемиологической обстановки в каждой конкретной стране. Как ранее поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, можно открывать полеты в страны, где заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, а среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не превышает одного процента.
Газета "Известия" писала, что на первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. По данным источников издания, места выбирались по географическому принципу — одна крупная воздушная гавань на макрорегион. При этом в столице возможность осуществлять международные рейсы получат все три аэропорта московского авиаузла.
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Египет возобновляет международное авиасообщение
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоТатьяна ГоликоваДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Последние полгода он только и объявляет об отсутствии решений Кремля - Кремль не решил, Кремль не в курсе, Кремль не интересует, это не дело Кремля, итд.... Супер!
23 июля, 15:13
ПОПавел О
4082009
Одно балабольство и планирование планов... никаких действий и конкретных результатов. Ждут пока все смирятся и угробят свой летний отпуск во всяких крымах и сочах пока сезон, а потом зашевелятся и откроют границы в нормальные страны...
23 июля, 15:59
valmargulis
21002014
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