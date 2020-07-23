В Омской области заразились коронавирусом более 400 медиков

"У нас 408 подтверждённых случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Вы знаете, недавно у нас погиб врач-эндоскопист горбольницы №1 (имени Кабанова), это трагедия, конечно же, для нашего здравоохранения. Все остальные коллеги наши болеют в лёгкой бессимптомной или не тяжёлой форме…. Сейчас этот рост приостановился", - сказала Солдатова.