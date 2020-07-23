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В Омской области заразились коронавирусом более 400 медиков
Коронавирусной инфекцией в Омской области заразились 408 медиков, заявила на пресс-конференции министр здравоохранения региона Ирина Солдатова. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:42
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, омская область

В Омской области заразились коронавирусом более 400 медиков

14:42 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в защитных костюмах
Врачи в защитных костюмах
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в защитных костюмах. Архивное фото
ОМСК, 23 июл – РИА Новости. Коронавирусной инфекцией в Омской области заразились 408 медиков, заявила на пресс-конференции министр здравоохранения региона Ирина Солдатова.
"У нас 408 подтверждённых случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Вы знаете, недавно у нас погиб врач-эндоскопист горбольницы №1 (имени Кабанова), это трагедия, конечно же, для нашего здравоохранения. Все остальные коллеги наши болеют в лёгкой бессимптомной или не тяжёлой форме…. Сейчас этот рост приостановился", - сказала Солдатова.
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Она добавила, что болеющие медики получают все соответствующие выплаты. В министерстве РИА Новости уточнили, что в регионе насчитывается порядка 20 тысяч медиков.
По данным оперштаба на 23 июля, за истекшие сутки зарегистрировано 129 новых случаев заражения COVID-19, общее количество случаев инфекции за весь период - 5854. При этом за сутки выздоровели 102 человека, всего - 3455. Умерли 58 пациентов с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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