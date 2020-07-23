https://ria.ru/20200723/1574793886.html
В ЕС предупредили о риске провала переговоров с Британией по Brexit
Объективный риск не достигнуть соглашения с Великобританией по будущим отношениям существует, заявил главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье на РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:40
2020-07-23T14:40
выход британии из евросоюза
мишель барнье
евросоюз
великобритания
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выход британии из евросоюза, мишель барнье, евросоюз, великобритания, в мире