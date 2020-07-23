Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574793886.html
В ЕС предупредили о риске провала переговоров с Британией по Brexit
Объективный риск не достигнуть соглашения с Великобританией по будущим отношениям существует, заявил главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье на РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:40
выход британии из евросоюза
мишель барнье
евросоюз
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155989/68/1559896878_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_8dfe5d1fed5b25a2adbbd35ee37d523f.jpg
https://ria.ru/20200701/1573716066.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155989/68/1559896878_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_8dfe5d1fed5b25a2adbbd35ee37d523f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155989/68/1559896878_337:0:3068:2048_1400x0_80_0_0_2d2f5a72374b998b8db48567f38b3d97.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155989/68/1559896878_1325:305:3068:2048_1400x0_80_0_0_19a687bef11463c97d913d3c2c3d5710.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выход британии из евросоюза, мишель барнье, евросоюз, великобритания, в мире

В ЕС предупредили о риске провала переговоров с Британией по Brexit

14:40 23.07.2020
394
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье выступает на саммите ЕС в Брюсселе.
Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье выступает на саммите ЕС в Брюсселе.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости, Мария Князева. Объективный риск не достигнуть соглашения с Великобританией по будущим отношениям существует, заявил главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции.
"Есть объективный риск отсутствия договорённости", - сказал он.
"Моя цель - это соглашение, но на данный момент мы ее не достигли", - добавил он.
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
1 июля, 03:26
Лондон не использовал возможность продлить переходный период после Brexit
321011
Обсудить 0
Выход Британии из ЕвросоюзаМишель БарньеЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Марий Эл завершили расследование дела об убийстве женщины и ее детей
Валентина Матвиенко
Матвиенко выступила против насильственного изъятия детей из семей
Врачи в защитных костюмах
В Омской области заразились коронавирусом более 400 медиков
Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о законопроектах по реализации поправок
Разработка вакцины от коронавируса
В Сеченовке объяснили, как в России создали вакцину за две недели
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Межпарламентский союз перенес на год встречу спикеров
Железные пластины, которые могли служить генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу защитой в случае покушения, были найдены во время строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского
В цирке нашли приспособление, сделанное для безопасности Брежнева
Сотрудники протокола убирают флаг Великобритании у здания Европы в Брюсселе
Переговорщик ЕС оценил вероятность заключения соглашения с Британией
Флаги стран-участников БРИКС
Главы МИД стран БРИКС планируют встретиться в Москве в начале сентября
Продажа масок в Брюсселе
В Бельгии ужесточили меры по противодействию коронавирусу
Петр Порошенко
Следователя по делам Порошенко уволили после заявления о давлении
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко заявила, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США
Здание посольства РФ в Эстонии
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Глава ДНР Денис Пушилин
В ДНР намерены добиться от Киева выполнения дополнительных мер перемирия
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния