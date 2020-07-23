https://ria.ru/20200723/1574793728.html
Крашенинников рассказал о законопроектах по реализации поправок
Основная часть законопроектов, необходимых для реализации поправок в конституцию, будет внесена в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил глава думского комитета по... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:38
2020-07-23T14:38
павел крашенинников
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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павел крашенинников, госдума рф, общество
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Основная часть законопроектов, необходимых для реализации поправок в конституцию, будет внесена в Госдуму
в осеннюю сессию, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
.
"У нас не было такого, в чем вы нас подозревали всегда - что у нас уже лежат пачки законов, которые, как мы только примем (поправки в конституцию), мы их "двинем", и они сразу пойдут. Такого не было", - сказал Крашенинников в ходе онлайн-брифинга об итогах весенней сессии Госдумы и планах на осеннюю сессию.
По его словам, подготовка текстов многих законопроектов ведется, она не прекратится и в августе. "Я надеюсь, что основная часть из этой сотни будет внесена в осеннюю сессию", - сказал глава думского комитета.
Ранее Крашенинников говорил, что для реализации поправок в конституцию потребуется изменить около 100 законов.