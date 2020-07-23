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Крашенинников рассказал о законопроектах по реализации поправок
Основная часть законопроектов, необходимых для реализации поправок в конституцию, будет внесена в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил глава думского комитета по... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:38
павел крашенинников
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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павел крашенинников, госдума рф, общество

Крашенинников рассказал о законопроектах по реализации поправок

14:38 23.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Основная часть законопроектов, необходимых для реализации поправок в конституцию, будет внесена в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"У нас не было такого, в чем вы нас подозревали всегда - что у нас уже лежат пачки законов, которые, как мы только примем (поправки в конституцию), мы их "двинем", и они сразу пойдут. Такого не было", - сказал Крашенинников в ходе онлайн-брифинга об итогах весенней сессии Госдумы и планах на осеннюю сессию.
По его словам, подготовка текстов многих законопроектов ведется, она не прекратится и в августе. "Я надеюсь, что основная часть из этой сотни будет внесена в осеннюю сессию", - сказал глава думского комитета.
Ранее Крашенинников говорил, что для реализации поправок в конституцию потребуется изменить около 100 законов.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
13 июля, 09:49Голосование по поправкам в Конституцию
Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию
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