Крашенинников рассказал о законопроектах по реализации поправок

"У нас не было такого, в чем вы нас подозревали всегда - что у нас уже лежат пачки законов, которые, как мы только примем (поправки в конституцию), мы их "двинем", и они сразу пойдут. Такого не было", - сказал Крашенинников в ходе онлайн-брифинга об итогах весенней сессии Госдумы и планах на осеннюю сессию.