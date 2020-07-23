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Распространение нового коронавируса
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В Сеченовке объяснили, как в России создали вакцину за две недели
Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, почему центр... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:53
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Сеченовке объяснили, как в России создали вакцину за две недели

14:38 23.07.2020 (обновлено: 15:53 23.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, почему центр имени Гамалеи быстро разработали вакцину от коронавируса.
По его словам технологическая платформа создавалась 20 лет — ученые разобрали коронавирусные элементы и увидели, из каких белков он состоит и какие вызывают реакцию иммунного ответа.
"Поместили эти белки на аденовирусный вектор, который уже много лет использовался, испытывался", — пояснил Тарасов.
Он напомнил, что на этой базе создавались препараты для лечения Эболы, а также MERS (ближневосточного респираторного синдрома). Тарасов подчеркнул, что все препараты работают — часть из них применяется в Китае, а часть — в других странах. На этой же платформе и была создана вакцина от коронавируса.
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Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что технология создания вакцины от коронавируса центра Гамалеи запатентована, уникальна и превосходит зарубежные аналоги. Он также подчеркнул, что Россия готова поделиться наработками с иностранными коллегами. Технология, которая применялась при создании вакцины, разрабатывалась последние 25 лет. препарат, как пояснил Гинцбург, двухкомпонентный — это позволяет создать длительный иммунитет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число выявленных в мире случаев заболевания коронавирусной инфекцией превысило 14,7 миллиона, погибли около 612 тысяч человек. Наибольшее число заболевших, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в США, Бразилии и Индии. В России, по последним данным, зарегистрировали 795 038 заражений, 580 330 человек уже выздоровели, 12 892 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
3122004
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургНИИ им. ГамалеиВОЗПервый МГМУ имени СеченоваКитайБразилияСШАОбщество
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