Донской колхоз завершил жатву парадом комбайнов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Парадом комбайнов, носящих имена земляков-фронтовиков, завершило жатву ранних зерновых одно
из ведущих сельхозпредприятий Ростовской области – колхоз им. Шаумяна Мясниковского района, сообщает управление информполитики областного правительства.
"Уборочная площадь зерновых колосовых культур в хозяйстве составляет почти 5 тысяч гектаров, и в этом году мы превзошли собственный рекорд 2017 года – собрали 33 тысячи 286 тонн ранних зерновых при средней урожайности 67,8 центнера с гектара, хотя на нескольких полях она превышала 80 центнеров с гектара. В связи с этим решили в юбилейный год Великой Победы устроить торжественный парад с шествием своего "бессмертного полка", - сказал председатель колхоза Хачатур Поркшеян, слова которого цитирует управление информполитики.
По словам первого заместителя донского губернатора Виктора Гончарова, в целом в Ростовской области жатва зерновых культур выходит на финишную прямую – убраны почти 82% площадей, валовой сбор уже превысил 9,3 миллиона тонн при урожайности в 34,1 центнера с гектара.