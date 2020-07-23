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Донской колхоз завершил жатву парадом комбайнов
Парадом комбайнов, носящих имена земляков-фронтовиков, завершило жатву ранних зерновых одно РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:40
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353
60
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60
ростовская область

Донской колхоз завершил жатву парадом комбайнов

14:36 23.07.2020 (обновлено: 18:40 23.07.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства ростовской областиПарад комбайнов завершил жатву ранних зерновых в Ростовской области
Парад комбайнов завершил жатву ранних зерновых в Ростовской области
© Фото : пресс-служба правительства ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Парадом комбайнов, носящих имена земляков-фронтовиков, завершило жатву ранних зерновых одно
из ведущих сельхозпредприятий Ростовской области – колхоз им. Шаумяна Мясниковского района, сообщает управление информполитики областного правительства.
"Уборочная площадь зерновых колосовых культур в хозяйстве составляет почти 5 тысяч гектаров, и в этом году мы превзошли собственный рекорд 2017 года – собрали 33 тысячи 286 тонн ранних зерновых при средней урожайности 67,8 центнера с гектара, хотя на нескольких полях она превышала 80 центнеров с гектара. В связи с этим решили в юбилейный год Великой Победы устроить торжественный парад с шествием своего "бессмертного полка", - сказал председатель колхоза Хачатур Поркшеян, слова которого цитирует управление информполитики.
По словам первого заместителя донского губернатора Виктора Гончарова, в целом в Ростовской области жатва зерновых культур выходит на финишную прямую – убраны почти 82% площадей, валовой сбор уже превысил 9,3 миллиона тонн при урожайности в 34,1 центнера с гектара.
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