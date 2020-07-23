Донской колхоз завершил жатву парадом комбайнов

"Уборочная площадь зерновых колосовых культур в хозяйстве составляет почти 5 тысяч гектаров, и в этом году мы превзошли собственный рекорд 2017 года – собрали 33 тысячи 286 тонн ранних зерновых при средней урожайности 67,8 центнера с гектара, хотя на нескольких полях она превышала 80 центнеров с гектара. В связи с этим решили в юбилейный год Великой Победы устроить торжественный парад с шествием своего "бессмертного полка", - сказал председатель колхоза Хачатур Поркшеян, слова которого цитирует управление информполитики.