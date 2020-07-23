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Матвиенко заявила, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США
Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в американские выборы, кого выберут избиратели в США, с тем наша страна и будет пытаться выстраивать... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:36
россия
"вмешательство" рф в выборы в сша
доклад разведки сша о "российском вмешательстве" в выборы
валентина матвиенко
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, "вмешательство" рф в выборы в сша, доклад разведки сша о "российском вмешательстве" в выборы, валентина матвиенко, сша, в мире

Матвиенко заявила, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США

14:36 23.07.2020
88
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в американские выборы, кого выберут избиратели в США, с тем наша страна и будет пытаться выстраивать отношения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на итоговом брифинге в четверг.
"Мы никогда не вмешивались и не будем вмешиваться в выборы США. Кого выберет американский народ, с тем и будем пытаться выстраивать отношения, как ответственный член международного сообщества", - отметила она.
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Сенатор также напомнила, что все обвинения о якобы вмешательстве России в избирательный процесс в США "лопнули, как мыльный пузырь", однако эти голословные обвинения повлекли за собой негативные действия в отношении России, включая санкции.
Матвиенко также отметила, что наша страна не столь влиятельна, чтобы "влиять на выборы президентов других стран".
"Такие обвинения несерьёзны", - заключила спикер.
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Россия"вмешательство" РФ в выборы в СШАДоклад разведки США о "российском вмешательстве" в выборыВалентина МатвиенкоСШАВ мире
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