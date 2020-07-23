В Архангельской области проверят детсад, где мальчиков одевали в платья

"В полицию поступило заявление от родителей несовершеннолетнего, которые попросили провести проверку инцидента в дошкольном учреждении, где воспитатели переодевали мальчиков в платья девочек", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, этот случай произошел в детском саду еще в прошлом году, однако тогда родители не стали обращаться в правоохранительные органы. В случившемся разбиралась специальная комиссия, после чего воспитателям было назначено дисциплинарное наказание. Однако некоторое время назад в интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в детсаду, и родители обратились в полицию.