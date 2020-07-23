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В Архангельской области проверят детсад, где мальчиков одевали в платья
Полиция города Котласа Архангельской области проверяет случай в детском саду, где воспитатели переодевали мальчиков в платья, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:41
архангельская область
котлас
происшествия
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архангельская область, котлас, происшествия

В Архангельской области проверят детсад, где мальчиков одевали в платья

14:32 23.07.2020 (обновлено: 23:41 23.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ детском саду
В детском саду
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В детском саду. Архивное фото
МУРМАНСК, 23 июл — РИА Новости. Полиция города Котласа Архангельской области проверяет случай в детском саду, где воспитатели переодевали мальчиков в платья, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

"В полицию поступило заявление от родителей несовершеннолетнего, которые попросили провести проверку инцидента в дошкольном учреждении, где воспитатели переодевали мальчиков в платья девочек", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, этот случай произошел в детском саду еще в прошлом году, однако тогда родители не стали обращаться в правоохранительные органы. В случившемся разбиралась специальная комиссия, после чего воспитателям было назначено дисциплинарное наказание. Однако некоторое время назад в интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в детсаду, и родители обратились в полицию.
В региональной прокуратуре РИА Новости сообщили, что проверку проводит полиция и комитет по образованию. "Проверка находится на контроле прокуратуры", — сообщили в ведомстве.
Детсад
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159727710
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Архангельская областьКотласПроисшествия
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